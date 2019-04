Cancelaciones, menos frecuencias y retraso en la jubilación de aviones: así responden las aerolíneas a los problemas del 737 MAX

En la adversidad, sin embargo, también emergen ganadores. Los problemas del B737 MAX suponen una oportunidad para Delta, la otra gran aerolínea estadounidense, junto con American Airlines, United y la firma de bajo coste Southwest: al no tener ningún avión de este modelo en sus flotas, no solo no tiene que repensar sus operaciones para evitar una gran afectación sobre los pasajeros, sino que ha ganado pasajeros recolocados por otros competidores. No haber optado por el MAX ha sido una inesperada buena decisión.