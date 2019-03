La CNMV admite a trámite la opa de Fridman sobre Dia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de opa voluntaria presentada por el fondo Letterone sobre la cadena de supermercados Dia, de la que ya posee el 29%, según ha anunciado el regulador a través de un hecho relevante. Se trata de un hito más en el proceso, que el fondo esperaba para esta semana o principios de la que viene, según anunció a EL PAÍS este miércoles Stephan DuCharme, el máximo responsable de L1 Retail, la rama del fondo dedicada al comercio minorista, que es la que presentó la oferta el pasado 5 de febrero.

Según el hecho relevante, la CNMV entiende que "el folleto [aún no publicado] y los demás documentos presentados, tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas" el pasado día 4 y hoy mismo, "se ajustan a lo dispuesto" en la normativa de opas. Especifica a continuación que la admisión a trámite de la solicitud de opa "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta", que deberá producirse o no en su momento.

Aunque Letterone anunció su oferta para hacerse con el control de Dia el pasado 5 de febrero, no fue hasta el 21 cuando presentó formalmente la solicitud de autorización a la CNMV. Desde entonces, el supervisor bursátil ha estado revisando la documentación presentada por el fondo domiciliado en Luxemburgo y propiedad del magnate ruso Mijail Fridman. DuCharme se dijo esta semana en un encuentro con EL PAÍS, "impresionado" por la profesionalidad y el "trabajo duro" de la CNMV a la hora de examinar su oferta.

Esta asciende a 0,67 euros por acción, muy por debajo del precio que tendría que haber desembolsado en virtud de las compras de acciones realizadas en los 12 meses anteriores, debido al carácter de voluntaria. Está condicionada a obtener al menos la mitad del 70% de las acciones que no controla, de forma que se haga con el control total de la cadena. Solo entonces, ya con el control del consejo, presentaría una ampliación de capital por 500 millones condicionada a un acuerdo con los bancos acreedores para retrasar los vencimientos de deuda.

Letterone se enfrenta al consejo actual de la compañía, liderado por Borja de la Cierva, al que considera responsable de los problemas que atraviesa la empresa, que cerró el año con pérdidas de 352 millones de euros y con un patrimonio negativo de 166 millones, por lo que está inmersa en causa de disolución. El consejo actual ha propuesto también una ampliación de capital, de 600 millones, para equilibrar el patrimonio. Los accionistas deberán optar por una u otra el próximo día 20 de marzo, en la junta de accionistas.