Mercedes y BMW invertirán 1.000 millones para competir con Uber y el coche compartido

Volkswagen y Ford anunciaron recientemente una colaboración en el negocio de los vehículos comerciales. Hoy han sido Daimler, fabricante de Mercedes y Smart, y BMW los que han comunicado una alianza conjunta con el objeto de, más allá de seguir compitiendo en la comercialización de vehículos, ir de la mano en el negocio de la movilidad, en sus múltiples variantes. Así, afrontarán unidos un sector en el que plataformas tecnológicas como Uber están desafiando al negocio tradicional del automóvil.

Los planes de ambos grupos alemanes son ambiciosos. Plantean una red de cinco sociedades conjuntas en diferentes áreas de negocio y la inversión de 1.000 millones de euros en los próximos años, con la participación y el desarrollo de startups propias.

Los usuarios de MyTaxi, una de las aplicaciones más populares del sector del taxi, propiedad de Daimler, han recibido hoy un correo en el que se les comunicaba que en los próximos meses el nombre de la aplicación mutará a Free Now, una de las cinco sociedades creadas conjuntamente por las dos marcas. Ese mismo correo también da una idea de la voluntad de la alianza cuando avisa de que quizás un usuario de Mytaxi en algún momento puede estar interesado en utilizar las aplicaciones de coche compartido car2go (de Daimler) o DriveNow (de BMW). "Muy pronto, estos, junto con otros servicios, formarán parte de una nueva familia de marcas", señala el correo electrónico.

La alianza anunciada hoy en Berlín supondrá la creación de cinco sociedades conjuntas para poner en marcha negocios de servicios multimodales (que operará bajo la marca Reach Now), para de recarga de baterías (Charge Now), de estacionamiento (Park Now), de carsharing (Share Now) y la mencionada Free Now, para contratar taxis.

Amplia base de clientes

El presidente de Daimler, Dieter Zetsche, ha señalado: "Nuestros servicios de movilidad han generado una sólida base de clientes y ahora estamos dando el siguiente paso estratégico. Estamos reuniendo la fuerza y la experiencia de 14 marcas exitosas e invertimos más de 1.000 millones de euros para establecer un nuevo actor en el mercado de rápido crecimiento". Ambas compañías afirman que la aventura empieza con una base de 60 millones de clientes.

Diferentes informes de consultoras y ejecutivos del sector de la automoción han defendido hasta ahora que el sector de la automoción está involucrado ante el reto de pasar de ser mero fabricante y vendedor de vehículos a convertirse en un proveedor de servicios de movilidad. Sobre todo en relación con la evolución a la que el sector se enfrenta con la irrupción del vehículo eléctrico y, sobre todo, del coche autónomo. En ese marco, la industria tradicional deberá competir con gigantes tecnológicos como Google y Apple, pero también con otros operadores más activos actualmente, como Uber. También sostienen esos mismos informes que asumir ese nuevo campo de batalla debería llegar de la mano de alianzas que permitan ganar fortaleza interna y facilitar la consecución de rentabilidad

Daimler y BMW toman la iniciativa con una alianza entre ellos, pero con una perspectiva abierta de poder abrir el campo con otros proveedores, como startups. Los cinco tipos de servicios anunciados hoy acabarán más unidos poco a poco, según ha señalado Harald Krüger, presidente de Grupo BMW. "Estos cinco servicios se fusionarán cada vez más para formar una cartera única de vehículos totalmente autónomos, que se cargan y estacionan de manera autónomas y se interconectan con los otros modos de transporte", ha señalado.