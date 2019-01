El Gobierno crea una comisión para revisar las privatizaciones en sanidad

El Gobierno creará, “en el plazo de seis meses [...] una comisión para el estudio de la situación de las privatizaciones en el sector sanitario” si se aprueba su proyecto de Presupuestos. Este grupo, cuya composición incluirá a profesionales, expertos, representantes sindicales y pacientes. La comisión tendrá seis meses para “elaborar un informe en el que se analice la situación y se definan líneas y estrategias de actuación con el fin de garantizar el carácter gratuito y público del sistema sanitario”.

Sanidad mantiene también dos objetivos destinados directamente a revertir los recortes de los Gobiernos del PP: eliminar los copagos a 6,8 millones de usuarios de rentas bajas y la universalización de la atención. Estas dos fueron las medidas que resaltó en una rueda de prensa la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien se manifestó "confiada" en que las cuentas salieran adelante. "No me planteo que no se aprueben. Confío en la responsabilidad de los diputados y senadores", dijo.

El propio texto presentado aclara que la universalidad está pendiente de un decreto ley que está tramitando el Congreso. Sobre "eliminar progresivamente los copagos farmacéuticos", afirma que se empezará "por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad y las familias con hijos a cargo con escasos recursos económicos".

En la misma línea de impulsar medidas sociales y recuperar prestaciones, los Presupuestos incluyen el objetivo de asegurar "el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida de las mujeres solas y lesbianas, dentro de la sanidad pública". También "la recuperación del Observatorio de Salud de las Mujeres, con el objetivo de promover la equidad de salud por razón de género".

Entre otras iniciativas, se prevén planes de Salud Mental, suicidio y alzhéimer.