El complemento salarial solo llega a 1.900 jóvenes tras cuatro meses en vigor

El complemento o ayuda de 430 euros para jóvenes contratados en formación de la Garantía Juvenil no despega. Entró en vigor el 4 de agosto y hasta ahora solo ha llegado a 1.900. En este tiempo, los jóvenes han firmado más de tres millones de contratos; de formación apenas unos 14.000 y no todos podían acceder a la ayuda. El bajo uso de los contratos formativos es la primera causa del escaso éxito, a la que hay que añadir los criterios restrictivos. También, el poco apoyo de sindicatos y empresarios porque creen que son “incentivos perversos” en la negociación colectiva. Y la poca difusión, al ser una medida heredada en la que este Gobierno no cree.