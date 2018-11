Los jóvenes de hoy viven peor que los mileuristas de hace una década

LOS VEINTEAÑEROS ACTUALES

GUILLERMO REBOLLO, 21 AÑOS | Estudiante

“Seguramente me tendré que ir a trabajar fuera de España”

Guillermo Rebollo interrumpe la escritura de un ensayo sobre la Ley de Violencia de Género para atender la llamada de EL PAÍS. Estudia el doble grado de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, habla inglés y francés y tiene claro que, antes de lanzarse a la selva del mercado laboral, prefiere seguir formándose. "Sin un máster, va a ser muy difícil encontrar un buen trabajo", asegura.

Tras todo este periplo académico, Rebollo se ve más fuera que dentro de España. "Seguramente tendré que irme a trabajar al extranjero, preferiblemente a Europa", asegura. Este joven de 21 años no ve esta emigración forzosa como algo negativo: "Me apetece vivir fuera. Pero también veo que no me queda otra opción. Dudo que en España vaya a encontrar un trabajo en mi campo". Aquí es donde ve una diferencia entre su generación y la inmediatamente anterior. Antes, opina, los jóvenes se iban cuando no tenían otro remedio. Pero él y sus amigos ven en el extranjero una opción apetecible.

Esta es una percepcion subjetiva. Pero lo que las estadísticas muestran es que sus compañeros de generación frecuentan más las aulas que sus hermanos mayores: de 2000 a 2018, el porcentaje de jóvenes que solo estudia ha aumentado 18 puntos, mientras que los que solo trabajan han caído también 18 puntos.

La última diferencia entre unos y otros es, según Rebollo, las peores perspectivas laborales de los nacidos en los noventa. "Nosotros vamos a tener que pringar más años como becarios. Me da miedo acabar en un estado de precariedad eterna. Por eso me planteo también estudiar oposiciones".