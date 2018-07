Fomento dice ahora que no penalizará la segunda vivienda

El Ministerio de Fomento continúa trabajando en nuevas medidas que acaben con la escalada de los precios del alquiler. Y lo quiere hacer promoviendo más oferta de vivienda en arrendamiento. Para conseguir este objetivo, el departamento que dirige José Luis Abalos destaca un nuevo paquete de medidas fiscales en el que se está trabajando, entre las que ya no está la penalización a la segunda vivienda de particulares. Desde el ministerio han descartado esta opción y, eso sí, diferencia a propietarios de una segunda casa y los grandes tenedores (con más de 10 inmuebles), aunque no ha aclarado si en este caso sí se propondrá una penalización.

Según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, la penalización constaba de una subida de la renta que se le imputa a propietarios y titulares de bienes inmuebles urbanos (del 1,1% al 5% del valor catastral) que no sean residencia habitual ni estén alquilados. "Este documento que manejaban los técnicos no es con el que trabaja el equipo actual", han matizado fuentes cercanas al ministro José Luis Ábalos, después de que EL PAÍS publicará que Fomento quiere penalizar a los propietarios de viviendas vacías. El ministro no ha querido hacer declaraciones sobre el asunto.

Este diario se había puesto en contacto durante la última semana con el equipo de trabajo del titular de Fomento y, hasta este domingo, habían preferido no hacer comentarios al respecto de esta medida pero sin descartarla. Pese a este cambio, sí sigue sobre la mesa realizar modificaciones fiscales como ya adelantó el titular de Fomento en el Congreso de los Diputados hace unas semanas, así como promover un parque de viviendas para el alquiler. De hecho, se mantiene la posibilidad de que salga adelante la otra gran medida fiscal que contiene en el texto preliminar: la recuperación de la deducción para inquilinos del 10,05% de las rentas pagadas en el año, algo que existía hasta 2015.

Por el momento, sin embargo, prefieren ser cautos y no detallar los posibles cambios y medidas a la espera de las reuniones interministeriales y del equipo de trabajo sobre el alquiler. Solo después, con el acuerdo alcanzado en esos encuentros y con el visto bueno del resto de ministerios, en especial Hacienda, se cerrará el paquete de medidas. "A partir de septiembre sabremos hasta donde podemos llegar", explican fuentes de ministerio.