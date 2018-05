Hacienda plantea crear un fondo para sostener los servicios públicos en las crisis

El documento que el Ministerio de Hacienda ha enviado esta semana a las comunidades no es la propuesta definitiva que esperan los presidentes autonómicos para desbloquear la reforma de la financiación. Es el resumen que la Administración General del Estado (AGE), controlada por Hacienda, ha hecho sobre las ocho reuniones que los directores generales autonómicos han mantenido para esclarecer el rumbo de la reforma del sistema de financiación. Y en ese análisis, Hacienda lanza algunas propuestas, no muy concretas, entre la que sobresale la creación de un fondo de reserva que se nutriría de recursos durante las épocas boyantes para que ayude a sostener los servicios públicos fundamentales en las épocas de crisis. No obstante, el ministerio subraya que la creación de este colchón anticíclico "podría presentar algunas dificultades". En lo que coinciden todos, comunidades y Administración del Estado, es en que "la sostenibilidad del Estado de Bienestar constituye uno de los pilares a considerar en la definición del sistema de financiación".

Uno de los asuntos que más preocupan a los técnicos del ministerio y de las comunidades es el gasto sanitario y las prestaciones de la dependencia. La Autoridad Fiscal ha advertido en diferentes foros de las tensiones sobre el gasto sanitario, que crecen cerca de un 5% anual, según calcula. Los avances tecnológicos, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas por la mayor esperanza de vida explican la tendencia.

Los representantes regionales proponían mejorar la población ajustada —con la que se calcula el coste del servicio y que tiene en cuenta los rangos de edad, la población envejecida y otros factores como la dispersión geográfica— y hacer un análisis específico del gasto sanitario. Hacienda, por su parte, aplaza este debate al señalar que debe ser "objeto de estudio durante el periodo de vigencia del próximo modelo con vistas a determinar si debe ser revisada para un mejor ajuste".

Las comunidades han recibido con decepción este informe porque apenas sobrevuela sobre algunos puntos en los que mayor consenso había, como la nivelación total de las competencias homogéneas. Es decir, que se financien de forma equitativa todos los servicios comunes.

Algunas autonomías creen que detrás de este informe está la intención del Gobierno de posponer el Consejo de Política Fiscal, que Rajoy había programado para este mes de mayo. Creen que el Ejecutivo ha entendido que no podrá cerrar un acuerdo con las comunidades si no pone más recursos sobre la mesa y la situación presupuestaria no permite esa maniobra. Además, existe otro problema de fondo que es la situación catalana. La Generalitat siempre ha liderado este debate pero ahora está a otras cosas. Y sin los catalanes, una reforma parece imposible.