Los expertos plantean alargar la vida de las nucleares y el fin del carbón

Este grupo de expertos ha trabajado los últimos ocho meses en un informe de cerca de 500 páginas. "Sin casi recursos", lamenta alguno de ellos. El Gobierno se ha comprometido a tener lista este año una ley de cambio climático y transición energética que permita a España cumplir con sus compromisos europeos y con el Acuerdo de París contra el calentamiento global. El sector energético es clave –ya que es la principal fuente emisora de gases de efecto invernadero–. Y en julio el Ministerio de Energía eligió esa comisión de 14 expertos –cinco designados por el Gobierno y el PP, tres propuestos por sindicatos y patronal y seis por PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y Foro Asturias–.

El documento final, que se entregará oficialmente este lunes al ministro Álvaro Nadal, ha sido ratificado por 11 de ellos; otros tres se han abstenido y han emitido votos particulares.

En el resumen ejecutivo del informe se señala que en el escenario base para 2030 "el peso del gas y de las tecnologías renovables, especialmente la fotovoltaica, aumentan de forma muy relevante, mientras que la demanda de petróleo se reduce en gran medida". Además, "se asume que las centrales nucleares se mantienen en el mix, si bien el carbón desaparece casi por completo".

Ese escenario base se ha elaborado a partir del modelo de ENTSO-E, la asociación europea de transportistas de electricidad. E implicaría que en 2030 la potencia eléctrica total instalada en el sistema peninsular crezca algo más de un 50%.

El carbón prácticamente desaparecería y solo quedarían –según ese escenario– 847 megavatios instalados en España. Es decir, solo permanecería abierta una central térmica mediana en el país, frente a las 15 actuales. Los ciclos combinados –que usan gas– serían los mismos que ahora, aunque funcionarían mucho más tiempo para cubrir el hueco que deja el carbón.

Sobre las renovables, el escenario de partida prevé un aumento de la energía eólica del 35%. Pero el gran salto se daría en la fotovoltaica, que se multiplicaría por diez al pasar de los 4.431 megavatios actuales a más de 47.000 en 2030. Ese escenario central también prevé una instalación considerable de baterías para almacenar la energía que las renovables generan y que no se aprovecha.

Con esa hoja de ruta sobre la mesa, el 62% de la generación eléctrica en España sería renovable en 2030. Esto supondría una tasa del 29,7% de renovables en el consumo final bruto de energía de España, por encima del 27% que propone la Comisión Europea para 2030, pero por debajo del 35% que defiende la Eurocámara.

La energía más polémica

Ese escenario de implantación de renovables y el fin del carbón entra dentro de lo previsible y de la arquitectura legal que construye la UE. El tema más conflictivo es el de la energía nuclear.

Si se recurre solo al criterio de las emisiones de gases de efecto invernadero, no habría duda: esta tecnología se debería seguir usando porque no expulsa esos contaminantes. Pero los problemas no resueltos sobre la gestión de los residuos nucleares y la posibilidad de catastróficos accidentes hacen, por ejemplo, que PSOE y Podemos defiendan su eliminación. Los socialistas quieren que el cierre total culmine en 2028, cuando la última de las cinco centrales en activo de España cumpla los 40 años. Podemos quiere adelantar ese cierre total a 2024.

En cambio, el escenario de partida de los expertos prevé que en 2030 exista la misma potencia nuclear que ahora, lo que supondría alargar la vida útil de todas más allá de los 40 años, como defiende el PP. Varios autores del informe sostienen que el escenario central no es la postura que ellos defienden ni la que recomiendan. "No queremos ser prescriptivos", apunta uno de ellos.

Pero en el resumen ejecutivo del informe se lanzan varias advertencias. Por ejemplo, "el cierre anticipado de las centrales nucleares supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año" y las emisiones de CO 2 "prácticamente se doblarían frente al escenario de referencia". El comité de sabios recuerda también que el único escenario que no respetaría los límites europeos del comercio de emisiones sería "la no extensión de la vida útil de la energía nuclear".

PSOE y Podemos coinciden en rechazar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. "No lo compartimos", señala Hugo Morán, responsable de medio ambiente de la dirección socialista. "El informe plantea un escenario de penetración muy conservador de renovables", añade Morán. Este dirigente socialista, sin embargo, se toma este informe "como uno más" de los que están apareciendo sobre la transición energética que debe acometer el país.

En la misma línea, Juan López de Uralde, del grupo Unidos Podemos, recuerda el reciente análisis de Greenpeace en el que se señalaba la viabilidad de cerrar el carbón y la nuclear en 2025. López de Uralde sí aplaude la parte del informe donde se proponen "cambios en la política de Nadal, que ha hecho demagogia con el carbón".