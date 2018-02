Los alcaldes podrán gastar el superávit en más inversiones

Los Ayuntamientos podrán gastar una buena parte de los 5.000 millones de superávit que registraron el año pasado en inversiones sostenibles, como en mejoras del alumbrado público, alcantarillado y otras inversiones verdes. Es el resultado del compromiso alcanzado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el presidente de la federación de municipios españoles (Femp), Abel Caballero.

Hacienda permitirá, a través de un decreto, que aprobará a lo largo de marzo, que los Ayuntamientos hagan con su superávit lo mismo que venían haciendo en los últimos años. La cuestión es que hasta ahora ese permiso se habilitaba a través de los Presupuestos del Estado pero como de momento no hay unos nuevos para 2018, Hacienda permitirá esos gastos a través de un decreto. Los alcaldes creen que no pueden esperar a junio cuando estarían listos los nuevos Presupuestos porque no dispondrían de tiempo suficiente para aprobar los proyectos de inversión. Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año se celebrarán elecciones municipales. Los alcaldes quieren acelerar el proceso para llegar a las vísperas electorales con los deberes hechos.

Caballero, alcalde de Vigo, también logró el compromiso de Montoro de ampliar los conceptos de inversiones sostenibles. Hasta ahora, el ministerio permitía gastar los excedentes en inversiones para mejorar el saneamiento de aguas, el alumbrado público, parques o jardines o impulsar el comercio local. A partir de que se apruebe el decreto, los alcaldes también podrán utilizar el superávit en mejorar o reformar colegios, centros sociales y vehículos para protección civil, entre otros.

"Vamos a permanecer muy atentos para garantizar el cumplimiento. En 20 días tiene que estar el decreto que dé cumplimiento", aseguró este martes Caballero tras reunirse con 300 dirigentes locales en la sede de la FEMP, donde les trasladó los detalles del acuerdo con Hacienda.

Caballero aplaudió la "unanimidad" registrada en la reunión de dirigentes locales, "pese a los distintos colores políticos" de la Federación. "Esto no tiene precedente, es la primera vez que cobramos conciencia de nuestra fuerza política", ha asegurado, atribuyendo la cesión del Gobierno a la presión de las entidades locales, según recoge Europa Press.

Regla de gasto

El presidente de la federación de municipios reclama que el Gobierno retome las negociaciones para establecer un nuevo techo de gasto después de que el asunto haya quedado aparcado desde el mes de septiembre. Según ha insistido Caballero, las entidades locales quieren desde la mesa de diálogo y con "la contundencia de sus razones", negociar un techo de gasto "eficaz".

"Que limite y que deje un tope, pero que lo haga de forma eficaz", ha reivindicado el regidor de Vigo, recordando que la actual norma penaliza a los ayuntamientos por el presupuesto no ejecutado.

El techo de gasto, ha explicado Caballero, sirve para garantizar que la administración no tenga déficit, por lo que el "superávit estructural" de las entidades locales da argumentos para plantear una propuesta "más racional" y que "fomente el ahorro".