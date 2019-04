Argentina y Colombia serán sedes de la Copa América 2020

Argentina y Colombia compartirán la sede de la Copa América 2020. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció el nuevo formato de la competencia regional tras una reunión de su Consejo Directivo en Río de Janeiro. El uso de dos sedes que ni siquiera son fronterizas entre sí exigió un cambio profundo de organización. A partir de la próxima copa, la región se dividirá en dos zonas, norte y sur, con seis equipos cada una. Dos hexagonales paralelos y 38 partidos, 12 más que los actuales, decidirán a los ocho equipos que participarán en los cuartos de final, semifinal y final. El presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo que “el objetivo central de este cambio es brindar más facilidades a los aficionados y acercar geográficamente los partidos de las selecciones al público sudamericano”.

Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, más una de las selecciones invitadas, formarán la nueva zona norte. En la zona sur jugarán Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, junto con el segundo equipo invitado. Según los planes de la Confederación, la cercanía geográfica permitirá “al aficionado disfrutar de al menos cinco partidos de su selección, lo que refuerza el espectáculo y la fiesta deportiva”, según dijo Domínguez. Al mismo tiempo, crecerán los ingresos de la Confederación y de las selecciones. Al haber más sedes y más partidos, se recaudará más dinero en concepto de boletos y televisación.

Resta aún acordar la letra chica de la organización. No se trata de un detalle menor, porque no se sabe aún dónde se jugarán las instancias finales de la competencia. Tanto Colombia como Argentina pidieron ser sede de los partidos que siguen a los hexagonales, con especial interés en la semifinal y final. El calendario definitivo se decidirá tras una reunión de Domínguez con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y su par de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Si no hay acuerdo, la última palabra la tendrá Domínguez.

La organización de la Copa América es una cuestión de Estado. El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró la decisión de la Conmebol con un mensaje en las redes sociales. "Nos complace la muy buena noticia de la designación de Colombia, junto con Argentina, como sedes de la Copa América de Fútbol 2020. Otro gran logro que nos une como país. Todo nuestro compromiso para realizar un exitoso torneo", escribió el presidente en Twitter. Colombia organizó su última Copa América en 2001, cuando obtuvo su único título continental. Argentina ganó la Copa en 14 oportunidades (la última en 1993) y la organizó en 2011. No pudo festejar en su casa por culpa de Uruguay, que eliminó a los albicelestes en cuartos de final antes de coronarse campeón contra Paraguay (3-0 en el estadio de River Plate).

La Copa América se disputará en 2020, pero también este año, en Brasil. Sucede que meses atrás, la FIFA autorizó a la Conmebol celebrar el certamen en años pares, para que pueda coincidir con la Eurocopa. El antecedente de una Copa América celebrada en años consecutivos es bien cercano. A la de Chile en 2015 le siguió otra en 2016, que se llamó Copa Centenario porque se pensó como celebración de los 100 años del primer torneo sudamericano, disputado en 1916 en Buenos Aires. El último campeón sudamericano es Chile.

