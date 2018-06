Martín Palermo: “El hincha argentino me sigue recordando el gol a Perú”

Martín Palermo (La Plata, 1973) ama el rojo y el blanco, los colores de Estudiantes de La Plata, club del que surgió, se reconoce hincha y del que pasó a Boca Juniors en 1997. Pero los 236 goles anotados en Boca y que lo convirtieron en el máximo artillero del club lo hermanaron con el azul y el amarillo para toda la vida. En el Villarreal, su mejor experiencia europea, también vistió de amarillo y ahora regresó al rojo como entrenador de la Unión Española de Chile. Pero hay un hecho que le permitió trascender cualquier matiz cromático.

En la noche del 11 de octubre de 2009, el estadio Monumental, templo de River Plate, ovacionó a un jugador de Boca. Palermo anotó un agónico gol ante Perú en el minuto 92, torció la paridad y, gracias al triunfo, le dio a Argentina otros 90 minutos de vida para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010 ante Uruguay, en Montevideo. Todavía se recuerda a Maradona, entrenador, barrenando por el césped de la cancha de River. Pero el Titán, como le dicen, cree que el respeto ganado ante los argentinos no es sólo por ese gol sino por “ser respetuoso con los rivales y con los hinchas, más allá de algún festejo alocado”.

Pregunta. ¿Existe un componente mágico en la historia de su carrera?

Respuesta. Sí, pero eso hay que buscarlo, porque no llega solo. Es la recompensa al esfuerzo, a lo que uno ha peleado, luchado y por no bajar nunca los brazos. Siempre me sentí elegido para momentos muy puntuales. A veces uno busca reflejarse en otros jugadores, pero lo que me ha pasado a mí no le pasó a muchos. Goles en la final, la vuelta contra River, el gol de mitad de cancha contra Independiente y el de cabeza contra Vélez. Fueron momentos muy especiales, siempre fui parte de eso y eso siempre está presente en los hinchas.

P. ¿Qué le pasó por el cuerpo en esos momentos?

“Mi cabeza era la maquinita que me hacía ir para adelante para que nada me frustrara".

R. Es muy difícil trasmitir la sensación que genera una situación de esas, desde la emoción, la alegría y lo que genera hacia la gente. Es increíble que se genere tanta adrenalina con un gol, tanta euforia y desahogo. En esas imágenes se ve la emoción de mi familia y la mía. Son momentos muy especiales. Es el fútbol la única profesión que marca situaciones de tanta adrenalina.

Aquel gol ante Perú le valió la convocatoria al Mundial de Sudáfrica. “Era un lunes, Diego (Maradona) me llamó y me dijo que estaba dentro de la lista de los 23, que me lo había ganado por lo que había hecho en la última etapa. Fue una alegría tremenda, también una sorpresa”, cuenta Palermo. Muchas voces se alzaron disonantes por la edad del goleador. Pero Palermo, que tenía 36 años, no lo tomó como un homenaje. Al contrario, se preparó como el más joven. Jugó contra Grecia, aún en zona de grupos. Y volvió a hacer historia al marcar el segundo gol del equipo que, ese día, vistió de azul.

“El Mundial era una competencia muy grande con nombres gigantes. Era difícil, más allá de que siempre me tuve confianza. Mi fortaleza mental fue la mayor virtud. Mi cabeza era la maquinita que me hacía ir para adelante para que nada me frustrara. Fui al Mundial sintiéndome parte de los 23 y sabiendo que en algún momento me iba a tocar, incluso pensaba que podía jugar más minutos. Para mí significó mucho”, resume.

P. ¿Se necesita un plus para jugar con la camiseta argentina?

R. Obviamente que sí. Argentina tiene muchísimos jugadores de grandísimo nivel, que se destacan en Europa y también en el fútbol local. Sólo unos elegidos pueden estar en la selección y poder cumplir tiene que ver con la mentalidad. Eso lo transmitían Bielsa y Maradona.

P. ¿Que le dijo Maradona después del gol a Grecia?

“Maradona me dijo lo importante que sería en mi vida el gol a Grecia”.

R. Diego me felicitó como lo hicieron todos. En el vestuario, después de haber hecho las notas, todos gritaban mi nombre, hasta [Julio] Grondona [presidente de la AFA] y [Carlos] Bilardo. Incluso, después de ducharme, me dijo lo que iba a significar ese gol para mí el día de mañana. Escuchar esas palabras de personas tan referentes y tan importantes fue único.

P. ¿Qué recuerdos le quedan de Maradona como entrenador?

R. Lo que transmitía. La imagen de su presencia y sus palabras de lo que había vivido y representaba la selección para él. Lo que cada jugador tenía que sentir y vivir cada vez que se ponía esa camiseta. No hay otra persona que pueda transmitir eso mejor que él. Hoy Messi es igual de representativo, por lo que significa como jugador en el mundo. Siempre hay jugadores que son la bandera de nuestro país. Lo hemos tenido a Diego muchos años y hoy es Lionel. Están al mismo nivel y son nuestras banderas en el mundo.

P. ¿Y del Mundial?

R. Del Mundial me quedó la satisfacción de haber representado a mi país, poco o mucho y más allá del resultado final del equipo. Me quedo con esos diez minutos ante Grecia, haber hecho el gol y ver la repercusión que hubo en ese momento. La gente lo festejó y lo vivió. Sentirse parte de eso no le pasa a cualquiera y la gente me lo sigue recordando. Siempre está más presente el gol a Perú que el de Grecia. Es lo que más me recuerdan, no sólo el hincha de Boca sino el hincha argentino.