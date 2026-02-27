‘Orwell: 2+2=5’: el Gran Hermano ya está aquí

Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

No me distraigo en ningún momento del atractivo y también aterrador documental Orwell: 2+2=5. Y continúa en mi cabeza en la sala de espera de un hospital. Cuento a 19 personas a mi alrededor, algunas solas, otras acompañadas, jóvenes, maduras, algún anciano —como el firmante de esto—, incluso adolescentes. Y descubro con estupor durante la larga espera, y en medio de un silencio absoluto, que todos y todas, solos o en compañía, están mirando la pantalla de un teléfono, sin nada que contarse entre ellos.

Y pienso inevitablemente en el ente que controlaba todo y a todos, en aquel terrorífico Gran Hermano que aparecía en la sombría, terrible y visionaria novela de George Orwell 1984. Le pongo nombres a los actuales dueños del universo, los que rigen con sus inventos tecnológicos la vida de los seres humanos.

Se llaman Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman. Todos ellos en perfecta sintonía, en nombre del gran negocio, con políticos feroces enamorados de la autarquía y de sí mismos, gente tan poderosa como siniestra, empeñada en repartirse el mundo a sangre y fuego o con amenazas permanentes. Orwell, que vivió el nazismo, la guerra civil española y otras barbaries, podría haber imaginado la existencia de Putin, Trump y Netanyahu, tantos profesionales en la historia actual de la infamia.

Imagen de 'Orwell: 2+2=5’.

Este documental, en posesión de tanta información sobre la vida y la obra de Orwell como imágenes llenas de potencia sobre el mundo que le tocó malvivir y las adaptaciones cinematográficas y documentales que se han hecho con las historias que él imaginó o narró describiendo la realidad, tiene capacidad para provocar el escalofrío. Además, explica el actual estado de las cosas. El de ahora y el de después, suponiendo que lleguemos.

También puede servir para volver a leer a Orwell, un hombre tan inteligente como honesto, nada acomodaticio, lúcido, buscador incansable de esa cosa tan resbaladiza llamada verdad. Yo lo hice cuando era muy joven. En 1984 había cosas que me resultaban extrañas, aunque también perturbadoras. La ciencia ficción, en literatura y en cine, nunca ha sido mi género favorito.

Imagen de 'Orwell: 2+2=5’.

Y quedé conmovido con Rebelión en la granja, narrando la revolución de los maltratados animalitos contra sus dueños y opresores. Y lo que ocurre después de las revoluciones, la creación de una nueva casta, tan opresora, envilecida y salvaje como aquella contra la que se rebelaron. Orwell anteponía el humanismo a las ideologías. Se sumergió en la guerra española y su testimonio fue desgarrador en Homenaje a Cataluña. Narró los crímenes de los vencedores, pero también las escabechinas que perpetraron los comunistas contra trotskistas y anarquistas.

Más información Lea aquí todas las críticas de cine

Orwell habla en este documental de su familia. De la clase media baja que ilusoriamente pretende adoptar los modales de la clase alta. Incluso imitando su acento. Y creían que en aquel universo imperialista ejercer el oficio de militar en la India, en Birmania, en lugares exóticos de su inacabable imperio, les legitimaba para subir en el escalón social. Orwell intentó no mentir nunca, aunque eso fuera muy incómodo. Ni a sí mismo ni a los demás. Hizo dolorida y necesaria notaría de muchas cosas infames. Y también previó las desgracias que iban a venir. Un individuo admirable el tal George Orwell.