‘Cumbres borrascosas’, lo nuevo de Coixet, ‘Scream’ y otros esperados estrenos de cine en febrero

'El agente secreto', 'Scream 7' y 'Cumbres borrascosas' son tres de los estrenos de febrero de 2026.

Un repaso a las películas que llega a la cartelera y también a plataformas como Netflix, Disney +, Movistar + o Filmin

La taquilla global ha tenido su mejor inicio del año desde la pandemia gracias a un enero en el que han aguantado bombazos como Zootrópolis 2, Avatar: fuego y cenizas y La asistenta, así como el tirón en España de Aída y vuelta. Pero en febrero toca hacer borrón y cuenta nueva, y volver a llenar las salas de nuevos estrenos. Será un mes con pocas superproducciones y no demasiadas secuelas que llenen las salas.

Este febrero en el que se entregarán los Goya (el 28) llega con el regreso de una de las directoras más reconocidas en España y también una película española de acción hecha para intentar comerse la taquilla. Pero ambas tendrán que competir con estrenos pendientes de los Oscar, títulos de terror (género siempre presente en salas) y con la vuelta de tuerca a una de las novelas románticas por antonomasia que promete dar mucho de qué hablar. Estos son algunos de los estrenos más esperados e interesantes de febrero, tanto en salas como en plataformas:

Ella McCay

En su día, James L. Brooks fue un director exitoso gracias a Mejor... imposible o Al filo de la noticia, además de uno de los grandes guionistas de la historia de la sitcom con La chica de la tele o Taxi, pero, tras 15 años sin estrenar cine, esta película romántica añeja suena casi a premio de Disney por sus tres décadas al frente de Los Simpson y para dar luz verde a la secuela de la familia amarilla. Ni siquiera la protagonista, Emma Mackey, una de esas caras que Hollywood quiere lanzar, ha podido hacer de este estreno un triunfo, y es que todo suena a filme de hace décadas. De hecho, tan mal fue en EE UU que perdió su hueco en salas en Europa.

¿Cuándo y dónde verla? El jueves 5, en Disney+.

Primate

02:21 Tráiler de 'Primate'

Un chimpancé asesino suelto en un casoplón. ¿Acaso hay que explicar más?

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

La fiera

01:45 Tráiler de 'La fiera'

El cine español junta a tres de sus rostros masculinos más atractivos (Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre) para ponerlos a saltar desde precipicios imposibles y tratar de arrasar en taquilla con esta historia de amistad dirigida por Salvador Calvo (Adú). Una historia real del grupo de aventureros de Álvaro Bultó que acabó en una tragedia que se reactivó cuando uno de ellos murió grabando una de las caídas de este rodaje.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

Tres adioses

01:34 Tráiler de 'Tres adioses'

Isabel Coixet regresa al cine, esta vez desde Italia, con un drama romántico protagonizado por Alba Rohrwacher que mezcla la desesperanza y la enfermedad. El cine contemplativo habitual de Coixet y mucho desamor.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

La tarta del presidente

Una mirada infantil al régimen iraquí de Sadam Husein donde una niña busca los ingredientes para confeccionar la tarta del dictador bajo pena de muerte.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

“Cumbres borrascosas”

02:32 Tráiler de 'Cumbres borrascosas'

La nueva versión del libro de Emily Brontë viene cargada de expectación y controversia. No es para menos, dado que está detrás Emerald Fennell, responsable de Una joven prometedora y la provocadora Saltburn. En el centro, dos estrellas (no exentas de polémica por su elección) como Margot Robbie y Jacob Elordi, y en las redes mucha conversación por si realmente respetará la obra o si la directora lo convertirá en otra de sus personales sátiras sin tapujos. Warner ha hecho por ella, eso sí, una apuesta millonaria.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

Como cabras

La apuesta infantil de este mes tiene al baloncestista Stephen Curry como productor. Y, sí, es otra película deportiva protagonizada por animales, lo que después del éxito de Zootrópolis, quizás no sea mala idea (y los niños siempre están ansiosos por llenar las salas).

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

No hay otra opción

01:44 Tráiler de 'No hay otra opción'

El ya legendario Park Chan-wook ha sido otra vez olvidado por los Oscar, pero cada película de este director surcoreano es un evento para la cinefilia. Esta vez su protagonista es un hombre normal que, tras ser despedido de su trabajo, toma las riendas de su vida: eliminar a sus potenciales competidores en entrevistas de trabajo. “Desmadrada, apabullante, excesiva”, dijo Tommaso Koch en Venecia de esta nueva pericia técnica del responsable de Oldboy.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

Pon tu alma en la mano y anda

01:44 Tráiler de 'Pon tu alma en la mano y anda'

Después de No Other Land, Filmin estrena esta otra película que se introduce en las entrañas de la Gaza invadida desde el móvil de una fotoperiodista palestina.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en Filmin.

Historias del buen valle

José Luis Guerín vuelve a la poesía documental para explorar el barrio barcelonés de Vallbona y las personas que lo habitan.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

Greenland 2

02:18 Tráiler de 'Greenland 2'

Muy apropiado que llegue al cine ahora una película con Groenlandia en el título, pero nada tiene que ver con la situación política. Esto es simplemente la continuación de la película posapocalíptica de acción con la marca de Gerard Butler.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en salas.

El agente secreto

01:41 Tráiler de 'Agente secreto'

El fenómeno brasileño de este año llega con potencia a las salas tras alcanzar la nominación al Oscar a mejor película y la de mejor actor protagonista para Wagner Moura. “Resulta vibrante (por su ritmo, por sus personajes, por su color) durante sus dos horas y cuarenta minutos y asombrosa en su desenlace final. Es un retrato de la dictadura brasileña a través de un thriller político muy coral en el que emerge de forma emocionante una reflexión sobre la desmemoria del presente", contaba Elsa Fernández-Santos en Cannes.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en salas.

The History of Sound

01:58 Tráiler de 'A History of Sound'

Dos de los actores más adorados por internet, Paul Mescal y Josh O’Connor, se unen en este romance homosexual en los años 20 del siglo XX. Un Brokeback Mountain para las nuevas generaciones.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en salas.

Cortafuego

El director de No matarás se adentra en un incendio forestal donde desaparece una niña, con Belén Cuesta y Enric Auquer.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en Netflix.

Sin conexión

Después de Ha nacido una estrella, Bradley Cooper ha optado por dirigir una película más pequeña sobre la crisis de la mediana edad de un cómico en plena separación. Will Arnett, que también es guionista, muestra su lado más dramático junto a Laura Dern.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en salas.

La maldición de Shelby Oaks

El nuevo proyecto de guerrilla del terror comenzó con unos vídeos en Youtube de un periodista que actualizaban fenómenos como el de la Bruja de Blair, siguió con una campaña de crowdfunding y ahora aterriza en el cine patrocinado por el magnate del terror Mike Flanagan. El found fottage (material encontrado) se actualiza a través de la mirada de un youtuber de lo paranormal.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en salas.

Spinal Tap II: El final continúa

Spinal Tap, sobre un grupo de rock falso liderado por Christopher Guest, fue una de las películas pioneras en el falso documental cómico. Su secuela nostálgica se estrena más de 40 años después y con una triste marca: es la última película de Rob Reiner como director.

¿Cuándo y dónde verla? El miércoles 25, en Movistar Plus+.

Scream 7

02:19 Tráiler de 'Scream 7'

Siempre hay una Scream esperando tras la puerta, aunque esta vez llega con polémica tras el despido de Melissa Barrera (y la salida de Jenna Ortega) por sus comentarios sobre la guerra en Gaza en contra de Israel. Eso sí, la saga vuelve con numerosos regresos de caras conocidas, y también escondiendo muchas de sus sorpresas para dar un nuevo giro a la parodia de las secuelas.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

Sorry, Baby

Un año después de su estreno en Sundance, llega esta película indie de Eva Víctor sobre las vicisitudes íntimas de una profesora de inglés, con una agresión sexual de fondo.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

Los miserables, el origen

Si hemos visto los orígenes del Joker o de Cruella, Jean Valjean también podía tener su precuela en una de esas grandes producciones de aventuras que el cine francés lleva regalando los últimos años.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

Dreams

El mexicano Michel Franco se reúne con Jessica Chastain para convertirla en una mujer de la alta sociedad enamorada de un joven bailarín inmigrante.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

La residencIA

Las películas sobre la inteligencia artificial son ya un subgénero del cine. Esta película francesa convierte la temática en un thriller donde una máquina que ayuda a artistas comienza a tomar conciencia.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

EPiC: Elvis Presley in Concert

01:26 Tráiler de 'EPiC: Elvis Presley in Concert'

Después de rodar el biopic Elvis, Baz Luhrmann se quedó con ganas de hacer algo con todo el material de sus conciertos que había encontrado. Así que se ha convertido en archivista y ha remasterizado con IMAX su mítico concierto en Las Vegas. El rey del rock como nunca antes se había visto.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.