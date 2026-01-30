Los 12 discos de pop y rock que hay que escuchar hoy (enero 2026)

La despedida de Megadeth, los londinenses Dry Cleaning, Nacho Vegas o veteranos como Van Morrison y Lucinda Williams, entre lo mejor del mes

Portada del disco ‘Off The Fence’, de The James Hunter Six.

- The James Hunter Six, ‘Off The Fence’

¿Quién es? Además de excelente músico y cantante, un rendido seguidor del rhythm and blues de los años 50 y 60 del siglo pasado. Inglés de 63 años, comparte una productiva amistad con Van Morrison: se juntan para participar en sus álbumes, como ocurre en una canción de este Off The Fence.

¿Es tan bueno Off The Fence? Este es el trabajo número 11 de James Hunter y como los diez anteriores posee la cualidad de provocar el baile de todo el que lo escucha. Comienza la fiesta en la primera canción y el cuerpo aquí es el que manda. Soul, cha-cha-cha, rhythm and blues… Música retro tocada con pasión y sentido de humor. Hunter canta de maravilla y aquí cada instrumento entra cuando lo pide la composición, que puede zambullirse en ritmos latinos o acercarse a la Motown. Solo queda salir a la pista y moverse.

Portada del disco ‘Megadeth’, de Megadeth.

- Megadeth, ‘Megadeth’

¿Quiénes son? Pioneros del thrash metal (junto a Metallica, Slayer, Anthrax y otros), este disco se anuncia como el último de la banda. Nunca se debe otorgar mucha credibilidad a estas despedidas, pero quizá aquí tengamos una excepción, ya que el cuerpo de Dave Mustaine, a pesar no ser demasiado mayor (64 años), está cascado: superó un cáncer de garganta, padece artritis y no puede tocar bien la guitarra por otras patologías en las articulaciones. Eso sí, se ha lanzado a una gira y no ha puesto fecha de finalización. Esto va de morir en el escenario: muy Mustaine.

¿Es tan bueno Megadeth? ¿Qué se espera de un grupo que se mueve en un estilo tan acotado como el thrash metal y que llega a su disco número 17? El seguidor se conforma con que siga haciendo lo mismo con cierto nivel. Esto es Megadeth, un trabajo con veloces canciones llenas de solos de guitarra más raudos todavía, con alguna canción melódica para oxigenar (Another Bad Day) y con pinceladas punk-rock a lo Motörhead (I Don’t Care). Las letras son tan directas y ausentes de metáforas como siempre en un cabeza dura como Mustaine. “Me conozco a mí mismo, no temo a nadie. / Tengo incontables batallas por delante y las ganaré. / Luego iré más veloz que el viento a la guerra y atacaré como el fuego”, canta en I Am War (Soy guerra). La gamberrada llega al final: Mustaine versiona Ride The Lightning, canción en la que participó cuando militaba en Metallica, banda de la que fue expulsado hace 43 años por su abuso del alcohol y las drogas (imaginen el nivel). Y no desmerece este puntapié final a Metallica.

Portada del disco ‘Vidas semipreciosas’, de Nacho Vegas.

- Nacho Vegas, ‘Vidas semipreciosas’

¿Quién es? Veinticinco años desde que Nacho Vegas comenzó su carrera como solista después de pertenecer a grupos del primer indie español como Eliminator Jr. y Manta Ray. Este es el álbum número diez de su carrera en solitario.

¿Es tan bueno Vidas semipreciosas? Se habla de que es el disco más accesible de Nacho Vegas y puede que así sea, a juzgar por temas como Alivio (a algunos les recordará al Nick Cave de Red Right Hand), Mi pequeña bestia (con un sonido Julio Iglesias de los setenta) o Llueven moscas, un tema directamente pop, magnífico. La producción es exquisita: un acierto, por ejemplo, los coros femeninos, que realzan las canciones. Hay mucha chicha en un disco con contenido político, algo irrenunciable para el asturiano; también acertada su ya tradicional aproximación al folclor asturiano. Vegas decide dejarse llevar, incursionar en terreno desconocido y el resultado no puede ser mejor.

Portada del disco 'Haz ruido mientras puedas', de Drugos.

- Drugos, ‘Haz ruido mientras puedas’

¿Quiénes son? Guau: una banda de veinteañeros que despachan rock and roll. Sí, leyeron bien: gente joven practicando rock guitarrero tenso. Son de Gijón y este es su tercer disco.

¿Es tan bueno Haz ruido mientras puedas? Comienza a sonar el disco y vienen a la memoria Tequila. Los Ronaldos, Pereza, Quique González etapa Salitre 48. Estos chicos parten de aquí, pero luego está su juventud que inunda de energía unas piezas cantadas con una voz poderosa y unas letras que tratan de relaciones sentimentales, se guasean de las pijas, incitan a vivir el momento o escarban en reflexiones profundas (sensacional Como el trigo). Después de dos álbumes de calentamiento, Haz ruido mientras puedas coloca a Drugos como banda revelación de 2026.

Portada del disco ‘Secret Love’, de Dry Cleaning.

- Dry Cleaning, ‘Secret Love’

¿Quiénes son? Una banda londinense a la que adscriben en la nebulosa del post-punk, que es una etiqueta que se utiliza para las bandas que se consideran guays. Esta es buena de verdad. Estamos ante su tercer disco.

¿Es tan bueno Secret Love? Todo pasa en este grupo por la voz de Florence Shaw, que más que cantar habla con la insinuación y la displicencia de una Chrissie Hynde en un día de resaca. Shaw escribe letras donde habla con mucho cinismo de la posmodernidad o donde critica lo fácilmente que se acostumbra el ser humano a ver cuerpos ensangrentados en las tantas guerras a las que asistimos en nuestras pantallas. Quizá algunas canciones de Secret Love recuerden al oyente veterano a Talking Heads. Tendrán razón, sobre todo en la primera parte de un álbum disfrutable en sus 41 minutos. Solo una pega: esa grimosa portada.

Portada del disco ‘Somebody Tried to Sell Me a Bridge’, de Van Morrison.

- Van Morrison, ‘Somebody Tried to Sell Me a Bridge’

¿Quién es? Últimamente Van Morrison nos tenía acostumbrados a un disco por año. Pero le parece poco: este nuevo se publica apenas siete meses después del excelente anterior, Remembering Now. Recordemos: tiene 80 años y no para de tocar.

¿Es tan bueno Somebody Tried to Sell Me a Bridge? Veinte canciones, una hora y 20 minutos de música divertida, de calidad, bailable, alegre, irremediablemente contagiosa, con unos instrumentistas de primera y con la voz todavía poderosa de Morrison. El irlandés realiza un ejercicio de reverencia al viejo rhythm & blues, al rock and roll de los cincuenta con versiones reconocibles (Rock Me Baby, I’m Ready), otras menos obvias y hasta blues propios. Se van uniendo incuestionables musicazos como Elvin Bishop, Taj Mahal o Buddy Guy. Gente mayor, sabia, pasándoselo bomba e inoculando esta fiesta al que lo escucha.

Portada del disco ‘Wereldwaan’, de Maria Iskariot.

- Maria Iskariot, ‘Wereldwaan’

¿Quiénes son? Un curioso nombre para una banda de Gante (Bélgica) liderada por mujeres. Este es su implacable disco de debut.

¿Es tan bueno Wereldwaan? Con lo demencial que se ha puesto el mundo quizá viniera bien un retorno al punk con un movimiento que ocupase un espacio mayor en festivales y medios de comunicación. Maria Iskariot saben transmitir lo chungo que anda todo: profieren berridos, tocan con mala leche y sus mensajes (en neerlandés, el idioma que se habla más en su zona flamenca) no pude ser más derrotista. Todo bien, salvo la duración del disco: para ser un disco punk esos 47 minutos se hacen largos. Quitando las dos últimas canciones lo disfrutaríamos más.

Portada del disco ‘I’d Do Almost Anything For You’, de Beauty.

- Beauty, ‘I’d Do Almost Anything For You’

¿Quiénes son? Dos cosas pueden pasar con un grupo que se llama Belleza: que produzca la música más melosa de la tierra o que, en un acto de orgullo, los miembros consideren que su música ilumina este mundo que cada día parece más antipático. Nos quedamos con lo segundo, porque el debut de este trío de Nueva Jersey es una maravilla.

¿Es tan bueno I’d Do Almost Anything For You? Atención, seguidores de los setentudos Badfinger o Raspberries y de los noventeros Teenage Fanclub, porque Beauty se va a convertir en vuestra nueva banda favorita. El amor por las armonías vocales, por la melodía bonita y por el riff de guitarra pegadizo son prestaciones que se encuentran en este disco que se pasa en nada.

Portada del disco ‘With Heaven On Top’, de Zach Bryan.

- Zach Bryan, ‘With Heaven On Top’

¿Quién es? Seguramente el compositor más prolífico del momento. Desde 2019 este chico estadounidense de 29 años ha publicado seis discos, alguno de ellos triple. With Heaven On Top contiene 25 piezas, 80 minutos de música.

¿Es tan bueno With Heaven On Top? El valor que aporta Bryan consiste en desangrarse en cada canción. No sabe de filtros el joven artista y habla de tragedias, angustias o adicciones con una pasión que hasta se le escucha sollozar. También reírse. Bryan produce música americana, rock and roll, country-rock, baladas derrotadas. Todo bien, salvo su incontinencia, que obliga a depurar el disco y seleccionar 40 minutos. Así queda un álbum sensacional.

Portada del disco ‘World’s Gone Wrong’, de Lucinda Williams.

- Lucinda Williams, ‘World’s Gone Wrong’

¿Quién es? Eminencia de la música americana en las últimas décadas, Lucinda Williams sufrió un derrame cerebral en 2020; se recuperó y desde entonces no pierde el tiempo: ha editado un par de discos, un libro y actúa con frecuencia.

¿Es tan bueno World’s Gone Wrong? Lucinda cuenta en este disco algo que ya sabemos: que el mundo va cada vez a peor. “Tenemos que ser fuertes. / Los días oscuros se están haciendo largos”, canta en la pieza que inaugura el álbum, The World’s Gone Wrong. Se ayuda del rock recio para enviar su mensaje, con el exguitarrista de Black Crowes, Marc Ford, liderando a sus particulares Crazy Horse. En How Much Did You Get for Your Soul imprime ese ritmo trotón que tanto recuerda a Patti Smith, y recluta a Mavis Staples para que preste su voz profunda al reggae de Bob Marley So Much Trouble in the World. Un notable disco de rock and roll y aledaños para trazar un retrato sombrío del presente.

Portada del disco ‘Based on the Best Seller’, de Sloan.

- Sloan, ‘Based on the Best Seller’

¿Quiénes son? Los canadienses Sloan alcanzan su referencia número 14, aunque siguen con una cuota de seguidores reducida para lo que su música se merece. El que no los tenga en su radar nada mejor que este flamante Based on the Best Seller para descubrirlos.

¿Es tan bueno Based on the Best Seller? Pocas bandas consiguen que todos sus miembros canten y aporten composiciones. Sloan cuenta con cuatro líderes talentosos, y eso se nota en la variedad del material, siempre con la premisa de cuidar las voces (qué coros) y de partir desde donde lo dejaron los Beatles. En este trabajo se puede escuchar rock de guitarras, medios tiempos de pop, algún guiño a los Kinks… Si te gustan The Lemon Twigs, Weezer, Redd Kross o todo lo grande que ha grabado Paul McCartney, este disco te acompañará mucho este año.

JOYA RESCATADA DEL MES...

Todos los meses recomendamos un disco que quizá quedó fuera del radar.

Portada del disco ‘Copper Blue’ (1992), de Sugar.

- Sugar, ‘Copper Blue’ (1992)

¿Quiénes son? La banda que montó Bob Mould después de disolver Hüsker Dü, ese grupo que influyó tanto a Nirvana.

¿Es tan bueno Copper Blue? El muro de guitarras de este disco no se escucha en muchas grabaciones. Suenan densas, pero a la vez trascendiendo para construir melodías hermosas. Copper Blue ayudó a poner al rock alternativo estadounidense en la vía comercial. Canciones como Helpless, Chages, If I Can’t Change Your Mind suenan hasta comerciales. En A Good Idea recuerdan a Debaser, de otros pioneros, Pixies. Copper Blue es un disco que funciona para retratar su época, principios de los noventa, pero que suena todavía fresco. Un milagro. Otra cosa: Mould ha reformado a Sugar hace poco y se pasarán por la edición de este año del Azkena Rock Festival.