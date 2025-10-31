Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
Crítica de cine
Crítica
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia

‘Recién nacidas’: los hermanos Dardenne exploran con su crudo realismo la maternidad adolescente

Aunque no llegan a la maestría de su filme anterior, ‘Tori y Lokita’, los veteranos cineastas belgas vuelven a demostrar su vigencia con una película sobre embarazos precoces

Elsa Houben, en 'Recién nacidas', de los Dardenne.
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Hace tres años, Pilar Palomero se acercó en La Maternal a la compleja realidad de los embarazos adolescentes a través de una cría que entra en un centro de acogida para madres menores de edad. Aquel personaje, Carla, así como el espejo de su propia madre, le permitía a la directora española explorar un territorio de frágiles estructuras familiares en el que las niñas-madres se enfrentan a las contradicciones y miedos de la maternidad precoz.

Recién nacidas, última película de los hermanos Dardenne, máximos exponentes de un cine social europeo que ellos mismos reescribieron a finales del siglo XX, aborda el mismo asunto que La Maternal. Pero en lugar de centrarse en una sola adolescente lo hace a través de cinco personajes, poniendo el foco en el cruce de realidades dentro de un centro de acogida para madres menores de la localidad belga de Lieja.

El dolor de este colectivo tan vulnerable va emergiendo en una película que muestra otros tantos conflictos dispares —hogares violentos, pobreza, adicciones…—, que, pese al desamparo de fondo, evita caer en la crueldad o la sordidez. Frente a eso, y pese a las tristísimas historias que narra, Recién nacidas desprende esperanza. A los Dardenne no les interesa explotar el morbo del dolor, sino exponer con su habitual rigor por qué la educación o los trabajos sociales —ambos hoy amenazados por los que no creen ni en la pedagogía ni en las ayudas a los más desfavorecidos— sirven para mucho.

Los hermanos construyen Recién nacidas alrededor de las dinámicas de grupo en el cuidado de los bebés y la atención psicológica a unas adolescentes que deben demostrar si son capaces de velar por sus hijos. Detrás de cada personaje anida ese dilema insalvable: no basta con querer a tu hijo, hay que asumir la responsabilidad de cuidarlo.

Ganadora del premio al mejor guion en el último Cannes, festival que lleva años reconociendo el cine de una pareja que ha convertido su compromiso con la realidad en bandera, Recién nacidas, elegida para representar a Bélgica en los próximos premios Oscar, no llega a la maestría de su película anterior: la rotunda y conmovedora Tori y Lokita. Pero sí funciona como panorámica de una realidad social marginal.

En Tori y Lokita sobresalía el trabajo de la actriz debutante Mbundu Joely, que allí interpretaba a la protagonista, una adolescente sin papeles que encontraba refugio en un niño africano como ella mientras las mafias los explotaban. No hay en Recién nacidas un equivalente a Joely, que tiene un papel secundario en este drama sobre hijos rechazados y madres perdidas. Falta una presencia tan cautivadora como la suya, pero el puzle de rostros que proponen los Dardenne acaba conformando un coro capaz otorgarle intimidad y carácter a esta nueva denuncia social. Una película que demuestra la vigencia de la forma de entender el arte como combate político de estos dos cineastas.

Recién nacidas

Dirección: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.

Intérpretes: Elsa Houben, Babette Verbeek, Janaina Halloy, Lucie Laruelle, Samia Hilmi.

Género: drama. Bélgica, 2025.

Duración: 104 minutos.

Estreno: 31 de octubre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos
Elsa Fernández-Santos - twitter
Crítica de cine en EL PAÍS y columnista en ICON y SModa. Durante 25 años fue periodista cultural, especializada en cine, en este periódico. Colaboradora del Archivo Lafuente, para el que ha comisariado exposiciones, y del programa de La2 'Historia de Nuestro Cine'. Escribió un libro-entrevista con Manolo Blahnik y el relato ilustrado ‘La bombilla’
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Los viejos rockeros del cine de autor no se rinden

Gregorio Belinchón | Madrid

‘Tori y Lokita’: los Dardenne muestran cómo Europa le da la espalda a los menores subsaharianos

Elsa Fernández-Santos

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 16,19€
escaparate
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
La mochila de cabina más barata para viajar sin facturar maleta. Cumple con la medida estándar de las aerolíneas. SOLO 21,99€
escaparate
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
Chaqueta bomber para hombre. Ligera, con cierre de cremallera y disponible en 13 colores. SOLO 12,99€
escaparate
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Radio portátil con recepción de largo alcance. Bandas de frecuencia FM/AM. SOLO 10,85€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_