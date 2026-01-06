Fallece el congresista republicano Doug LaMalfa y se achica la mayoría republicana en la Cámara de Representantes

El legislador de 65 años representaba a un distrito rural del norte de California y era un firme defensor del presidente Donald Trump

El congresista republicano por California, Doug LaMalfa, conocido por su experiencia en temas hídricos y forestales, falleció a los 65 años mientras cumplía su séptimo mandato representando a un distrito rural del norte de California, según informaron miembros de su partido. “Estamos devastados por la repentina pérdida de nuestro amigo. Doug era un padre y esposo cariñoso, y un firme defensor de sus electores y de la población rural estadounidense”, declaró en su cuenta de X el representante por Minnesota, Tom Emmer, también jefe de disciplina de la mayoría en la Cámara de Representantes.

Por su parte, el representante republicano por Carolina del Norte, Richard Hudson, recordó a LaMalfa como un “un conservador de principios y un incansable defensor de la gente del norte de California”. Lo cierto es que su muerte tomó por sorpresa a sus colegas en el Congreso, que se quedaron en estado de shock al recibir la noticia. El legislador sufrió un aneurisma y posteriormente un infarto tras ser sometido a cirugía, según fuentes de su partido.

Su muerte representa un reto para la cada vez más frágil mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Con una ventaja de solo cinco miembros (el balance actual es de 218 republicanos y 213 demócratas), el presidente Mike Johnson no puede permitirse más de dos deserciones en votaciones por línea de partido, en la que todos los miembros están presentes y sufragando.

LaMalfa enfrentaba este año una difícil reelección para conservar su curul. En noviembre, los californianos aprobaron la Proposición 50, la respuesta de los demócratas a la redistribución de distritos electorales en Texas y otros Estados republicanos para obtener más escaños en el Congreso. Esta ley redefinió numerosos mapas electorales de California y colocó a LaMalfa en un nuevo distrito que favorecía ampliamente a su oponente.

El gobernador Gavin Newsom tiene 14 días para fijar la fecha de las elecciones especiales. Podría hacerlo para mediados de mayo, aunque también podría programarla para que coincidiera con las primarias estatales del 2 de junio. El ganador completaría el mandato de LaMalfa según los límites distritales actuales.

Voz de la California rural

LaMalfa fue un agricultor arrocero de Oroville de cuarta generación y exlegislador estatal. Su distrito, que se extiende desde las afueras del norte de Sacramento, pasando por Redding, en el extremo norte del Valle Central, y Susanville, en el extremo noreste del Estado, es mayoritariamente rural, y uno en el que sus electores reclaman sentirse subrepresentados.

Su incursión en la política se dio precisamente para impulsar las demandas de la California rural. Se mantuvo durante 12 años en el Congreso, y formó parte de los comités de Agricultura, Recursos Naturales y Transporte e Infraestructura. También fue un firme partidario del presidente Donald Trump.

Una de sus últimas acciones en la Cámara de Representantes fue alentar con éxito la reautorización de la Ley de Escuelas Rurales Seguras, un programa de ayuda financiera de larga data para escuelas rodeadas de terrenos forestales federales no gravados, cuyos presupuestos no podían depender de los impuestos sobre la propiedad, como ocurre con la mayoría de las escuelas públicas. A pesar del amplio apoyo bipartidista, el Congreso la dejó pasar en 2023.

En una entrevista con Los Angeles Times, LaMalfa expresó su frustración por la dificultad de aprobar incluso un proyecto tan popular como este. “(En el Congreso) sigue siendo una eterna lucha, cualquier tema fiscal. Es molesto y difícil lograr que se hagan las cosas básicas por aquí”, expresó en diciembre del año pasado.