El aquelarre de la generación ‘online’ en Oviedo

Más de 100 creadores de contenido, con 102 millones de seguidores, convierten FanMedia Con en el primer gran encuentro en España que traslada la cultura digital al cara a cara

El sonido de una espada chocando contra un escudo, el destello de una peluca de colores imposibles y el murmullo constante de cientos de conversaciones cruzadas: así arranca la primera edición de FanMedia Con en el Palacio de Congresos de Oviedo. “Mira, es Dani Fez, vamos a pedirle una foto”, le dice Marcos a Fernando, son dos jóvenes disfrazados de personajes del anime One Piece.

Ese encuentro en los pasillos entre creadores de contenido y fans es, precisamente, lo que propone FanMedia: trasladar al mundo físico una cultura que hasta hace poco era puramente digital. Así, durante tres días (del 20 al 22 de marzo), más de un centenar de creadores de contenido —que suman más de 102 millones de seguidores en redes sociales— convierten Oviedo en el epicentro de una nueva forma de entender el entretenimiento donde conviven los videojuegos, la divulgación social y científica, la música, el cine o la gastronomía. La cita es el primer evento de estas características en España, una especie de Comic-Con de la era de las redes sociales, pero protagonizada no por estrellas de Hollywood, sino por quienes hoy marcan el pulso de la cultura pop desde YouTube, TikTok o Instagram.

Detrás de esta idea está el asturiano Julio Fernández, conocido en internet como The Corvus Clan (4,6 millones de seguidores en Youtube), impulsor de un proyecto que, según reconoce, nace más de la pasión que del cálculo. “Quería montar un evento en el que hubiese diferentes ámbitos de la cultura digital y llevarlos a un espacio físico, poner en contacto a fans y creadores”, explica a EL PAÍS. No había un modelo previo en España al que mirar, así que la apuesta fue total, incluso en lo personal: ha invertido sus propios ahorros en algo que, admite, no se hace para ganar dinero. “Esto lo hacemos porque compartimos una pasión y porque era necesario”, resume. La gestación no fue inmediata. Hubo que traducir una idea nacida en el ecosistema digital a un lenguaje comprensible para las instituciones, salvar esa “brecha generacional” y convencer de que este nuevo tipo de cultura también merece un espacio propio.

Las instituciones locales se sumaron y el proyecto no termina aquí: esta cita es solo la primera piedra de algo más grande, una marca (FanMedia) que podría expandirse a otros formatos en el futuro (premios, concursos). De momento, lo importante es demostrar que esa cultura que millones consumen a diario en la pantalla también puede vivirse cara a cara.

Julio Fernández (de rodillas y con camiseta rosa), con un grupo de participantes de la FanMedia Con. FanMedia

Esa necesidad de verse en persona es una de las ideas que más se repiten entre los creadores. Daniel Fez (1,4 millones de seguidores en Instagram), uno de los rostros más reconocibles del evento y maestro de ceremonias, lo resume: “Esto no se suele dar en España”. Acostumbrado a actuar en ciudades como Madrid, reconoce que hacerlo en Asturias (él es asturiano) tiene un componente emocional añadido, pero también simbólico: demuestra que el talento digital no está concentrado en un solo lugar. Para Fez, todos los creadores que se pasan por el FanMedia comparten la capacidad de comunicar y conectar. “Todo el mundo puede tener un vídeo viral; lo complicado es mantenerse”, explica, en una reflexión que se repite en distintos rincones del recinto.

Pablo Cabezali (Cenando con Pablo, 800.000 seguidores en Instagram) describe el evento como algo “muy disruptivo” que permite “acercar gente que solo ves en pantalla”. Algo importante también para ellos, porque los propios creadores pueden generar networking y descubrir perfiles que hasta ahora eran desconocidos. Claudia López (Chicle de Fresa, 360.000 seguidores en YouTube) destaca la importancia de contar con un espacio físico en un contexto donde las quedadas espontáneas de influencers ya no son viables: “Era necesario”. En su opinión, un evento como este tiene además un acento local: porque sirve para conectar a una comunidad que, incluso dentro de Asturias, estaba fragmentada. “El panorama mediático ha cambiado mucho; hoy tu vecino puede tener 600.000 seguidores y tú no sabes quién es, y de este encuentro pueden salir muchas colaboraciones”, explica.

Algunos participantes de la FanMedia Con jugando videojuegos. FanMedia

Entre todos dibujan una misma idea: el creador de contenido ya no es una figura aislada frente a una cámara, sino que forma parte de un ecosistema en construcción que empieza a reconocerse a sí mismo. FanMedia (que prevé unos 12.000 visitantes en total) ejemplifica un modelo de fama mediática imposible de negar, y llega la misma semana que una noticia que muestra el peso del nuevo ecosistema mediático: Youtube superó en ingresos a Disney en 2025, convirtiéndose en la plataforma de consumo audiovisual más grande del mundo.

Quizá la clave en este universo es el eclecticismo: para cada persona y para cada ámbito hay un creador de contenido. Esto se puede ver en Oviedo, donde la divulgación tiene un papel central, con nombres como Doctor Fisión, Lechero Fett o El Cubil de Peter. El gaming es otro de los grandes ejes, con creadores como Nexxuz o colectivos como Los Arkeanos (con torneos, experiencias inmersivas y zonas retro).

La gastronomía también encuentra su lugar con perfiles como Sandra Gómez Yugueros o Denis Diazzzz10, mientras que el área audiovisual reúne a profesionales que trabajan en la industria internacional, como Pepe Mora (maquillador con un Emmy) o Carolina Jiménez (que trabaja en efectos especiales en Hollywood). Además hay conciertos, talleres para los pequeños, charlas educativas sobre redes sociales y espacios dedicados a juegos de mesa, rol o wargames. El número de actividades impresiona, pero lo relevante es la mezcla: un mismo espacio donde conviven ciencia, entretenimiento y comunidad.

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo durante la primera edición de FanMedia Con. FanMedia

Entre los asistentes también se ha dejado ver el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), que ha querido “tener una impresión directa” del fenómeno y que no ha ocultado su “afinidad con la cultura friki”, recordando su afición a sagas como Star Wars o Star Trek (no en vano tiene un par de reproducciones de la nave Enterprise en su despacho). Su presencia, más allá de lo anecdótico, señala el creciente interés institucional por este tipo de eventos; de hecho a la cita también se sumó el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP).

Al final del día, cuando las luces bajan y los pasillos empiezan a vaciarse, queda la sensación de haber asistido a algo que está empezando a tomar forma. Julio Fernández lo resume con una mezcla de emoción y alivio: ver a creadores y fans compartiendo espacio, hablando, haciéndose fotos y generando ese “buen rollo” que él había imaginado. “Es un proyecto muy especial”, insiste, recordando incluso la carga personal que tiene para él hacer en Asturias una iniciativa así. Síntoma del cambio cultural, una de las asistentes apura las últimas fotos y planea el día siguiente, antes de dejar una frase en el aire: “Esto no termina aquí, solo acaba de empezar”.