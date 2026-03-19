La segunda San Diego Comic-Con Málaga duplica el espacio del recinto ferial tras las colas y quejas del año pasado

La San Diego Comic-Con comienza una nueva etapa en Málaga, ciudad que por segunda ocasión acogerá la edición local del principal evento de cultura popular del mundo del 1 al 4 de octubre. La cita la ha anunciado este jueves Fernando Piquer, director general desde hace unas semanas, junto a otros detalles de esta fase: “Ampliar los espacios y contenidos para ofrecer la mejor experiencia” dentro del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), que una vez más será la sede del encuentro. Piquer habló como fan antes que como director y aseguró que “el año pasado dejó aprendizajes muy concretos” y que “hubo cosas que no salieron como se esperaban”.

El evento encara su próxima edición mientras aún arrastra la polémica y el descontento de parte del público que asistió a su estreno. Las quejas se centraron en las largas colas durante horas, la sensación de aforo desbordado y la falta de información previa sobre la programación, con invitados anunciados cuando muchos ya habían comprado sus entradas. Una combinación de factores que ahora marca el contexto de esta nueva etapa.

Esto Piquer lo tiene “clarísimo después de hablar con muchísima gente”. “Asumo esa responsabilidad para elevar la experiencia del fan y cuidar mejor los detalles”, dijo en un Matadero de Madrid custodiado por soldados imperiales de la saga Star Wars y asistentes en cosplay de videojuegos y cómics, y en el que señaló uno de los males de la anterior edición: “Las colas; tenía que decirlo en algún momento de esta presentación”. Para afrontarlo, el recinto duplicará su superficie al pasar de 10.800 metros cuadrados a 19.600 gracias a la incorporación de un segundo pabellón exterior. Como consecuencia, el número de estands también se incrementará. Aun así advirtió de que “colas habrá, si todos quieren un autógrafo, pero será un problema que disfrutaremos”, bromeó Piquer.

Fernando Piquer, que desde hace un par de semanas asume la dirección general de la San Diego Comic-Con, durante la presentación de la segunda edición, este jueves, en Madrid. Mario Martín

Además del aumento del espacio, Piquer adelantó que ofrecerán una preventa exclusiva para los que “confiaron en este proyecto desde el año pasado”. “Queremos que sean los primeros en vivir esta nueva etapa”. Aún no se han concretado las fechas para conseguir las entradas, pero desde el año pasado se sabía que el precio ascenderá de 50 a 80 euros (320 euros en total), según la empresa organizadora, Dentsu. Hasta ahora, se desconoce el número total de pases. La edición pasada sacó a la venta 120.000, algo que desató el debate si se había superado el aforo del Palacio de Ferias, limitado a unos 30.000 visitantes diarios.

Tampoco se ha detallado si este año se dará a conocer a los invitados antes de conseguir las entradas. De ahí que las primeras quejas de los usuarios, en la edición pasada, se centraran en que se les pedía un gasto de 50 euros por día sin que hubiera ni un solo invitado o actividad anunciada. Aun así, las entradas para tres de las cuatro jornadas se agotaron en apenas 24 horas.

En 2025, las 300 horas de contenido contaron con una lista de estrellas internacionales encabezada por Arnold Schwarzenegger, a quien Antonio Banderas acompañó por sorpresa. También pasaron actores y actrices como Natalia Dyer, Aaron Paul, Gwendoline Christie, Dafne Keen o Taz Skylar, que participaron en charlas y debates. Algunos también se hicieron fotos o firmaron autógrafos a sus fans por un pago previo de entre 66 y 90 euros. A ellos se sumó la presencia de caras del cine español, como Ester Expósito, Óscar Jaenada, Belén Rueda o Juan Antonio Bayona, además de un listado de directores, ilustradores, autores de cómic y creadores de videojuegos.

Miles de personas esperan largas colas para acceder a la Comic-Con en Málaga, en septiembre del año pasado. Jorge Zapata (EFE)

Cabe recordar que la Comic-Con de San Diego —la convención principal— tampoco desvela a los invitados (o no a todos) sino hasta unas semanas antes de dar inicio. No obstante, es difícil que la cita anual en el sur de California decepcione a los fans después de 56 años de historia —un evento que giraba en torno a los tebeos y se transformó en expositor de series y películas de acción y fantasía (franquicias Marvel, DC, Disney)—.

Es cierto que se trata de dos eventos distintos. Pero la comparación fue hecha cuando se presentó la primera San Diego Comic-Con Málaga por el entonces director, Javier Barbera: “[San Diego y Málaga] son, además, dos ciudades muy parecidas: fronterizas, del sur, muy culturales con clima parecido. Se daban todas las bases para que esta fuese la ubicación ideal para un producto así”. El personal de Dentsu —compañía de origen japonés que ha conseguido la licencia— viajó hasta la cuna de la Comic Con para observar “su filosofía y su capacidad de crecimiento”, señaló Barbera.

El Centro de Convenciones de San Diego —cuya área metropolitana supera los 3 millones— tiene una capacidad oficial de alrededor de 125,000 personas, que es la cifra de visitantes que la feria recibe a lo largo de los cuatro días. Frente a las 20.000 personas que puede acoger el Fycma en Málaga —ciudad de 599.063 habitantes—.

La propuesta malagueña recibió el visto bueno del director de comunicación y estrategia internacional del evento, David Glanzer. Y este jueves ha dado de nuevo su bendición a la San Diego Comic-Con Málaga —y lo hará al menos hasta 2027—, a la que calificó como un éxito. El evento tuvo un impacto de 44,3 millones de euros y 95.784 asistentes confirmados a lo largo de cuatro días, además de asociaciones de consumidores (Facua y OCU) que aseguraban acumular más de 550 consultas para interponer reclamaciones.