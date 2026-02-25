La Comic-Con de Málaga cambia de dirección cinco meses después de su polémica primera edición y promete “una nueva etapa”

La organización anuncia el nombramiento de Fernando Piquer al frente y celebra el “éxito” de público e impacto económico de la cita, que también recibió quejas de cientos de usarios por las colas y otros problemas

San Diego Comic-Con Málaga celebró su primera edición el pasado septiembre. Nunca el principal evento de cultura popular del mundo había salido de EE UU, con toda la expectación que eso conllevó. El balance, difundido hoy miércoles en un comunicado, habla de “éxito de convocatoria y motor económico”, con un impacto de 44,3 millones y 95.784 asistentes a lo largo de cuatro días. Nada dice el texto, sin embargo, de las múltiples quejas que estos visitantes dejaron, tanto que incluso el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se vio obligado a declarar: “Es obvio que el tema de las colas, que han sido largas y excesivas, tiene que resolverse”. La empresa organizadora, Dentsu Spain, se mostró entonces “consciente” de que “hay que dar respuestas”. Y hoy llegan las primeras, con el anuncio de un cambio al frente del evento: Fernando Piquer asume la dirección general, sustituye al anterior encargado, Javier Barberá, y promete “una nueva etapa”.

“La edición 2026 será un salto adelante. Vamos a reforzar la organización, elevar la experiencia del público y consolidar San Diego Comic-Con Málaga como la cita de la cultura pop en España y un gran motor cultural para la ciudad de Málaga”, afirma Piquer en el comunicado. Ligado a la animación y al sector de los videojuegos durante años, el nuevo responsable se encargó anteriormente de la Estrategia Global de Movistar KOI y fue fundador y CEO del equipo de esports Movistar Riders. Ahora, asume el reto de cara a la segunda edición de mantener lo que funcionó y solucionar todo lo que no lo hizo.

El comunicado difundido por los organizadores informa de que “el 78,5 % del público procedía del resto de España y un 18 % de Málaga, con un perfil mayoritariamente adulto (88 %)”. También destaca la participación de “más de 110 expositores y marcas líderes como Disney, Nintendo, Lego y Bandai Namco”, con “450 actividades y la presencia de más de 30 invitados internacionales como Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jim Lee, Norman Reedus, Nobuo Uematsu, Elle Fanning, Jared Leto o Aaron Paul, entre otros”.

Muchos de ellos, sin embargo, se dieron a conocer después de que se lanzaran a la venta las entradas, el pasado 15 de mayo. De ahí que las primeras quejas de los usuarios se centraran en que se les pedía un gasto de 50 euros por día sin que hubiera ni un solo invitado o actividad anunciada. Aun así, las entradas para tres de las cuatro jornadas se agotaron en apenas 24 horas. Todo vendido, todo lleno, algo que, una vez inaugurada la cita, se tradujo en las colas y demás dificultades organizativas que lamentaron decenas de asistentes. Las redes sociales se llenaron de quejas, centradas especialmente en las largas colas, y las asociaciones de consumidores Facua y OCU aseguraban al cierre de la cita que tenían acumuladas más de 550 consultas para interponer reclamaciones.

Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía —que aportaron más de cuatro millones de euros de dinero público al evento— anunciaron enseguida una reunión con los organizadores para “corregir errores”. Los mismos organismos, por otro lado, estimaron el pasado septiembre la afluencia en más de 120.000 personas, mientras que ahora los organizadores concluyen que fueron 95.784. En todo caso, también se desataron debates y polémicas sobre si se había superado el aforo del Palacio de Ferias, limitado a unos 30.000 visitantes diarios.