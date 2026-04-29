Ir al contenido
_
_
_
_
Hora 20
Hora 20

Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: las propuestas de salud

Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conversan con Alejandro Gómez, Iván Sánchez, Andrés Salcedo y Juan Diego Álvarez

DIRECTO | HORA 20: ¿Qué proponen los candidatos para la salud? | EL PAÍS
EL PAÍS y Hora 20: Los equipos de salud de las campañas presidenciales explican sus propuestas. Foto: Daniela Gómez
Diana CalderónJuan Esteban Lewin
Bogotá -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Con la salud como tema central para las próximas elecciones, Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con los encargados de las propuestas de salud de las campañas presidenciales. La charla se desarrolla con el exsecretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, asesor de Claudia López; el excontralor anticorrupción Iván Sánchez, de la campaña de Abelardo de la Espriella: el médico Andrés Salcedo, de la campaña de Sergio Fajardo; y el doctor en Derecho y Política Públicas Juan Diego Álvarez, quien asesora a Paloma Valencia.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_