Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: las propuestas de salud
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conversan con Alejandro Gómez, Iván Sánchez, Andrés Salcedo y Juan Diego Álvarez
Con la salud como tema central para las próximas elecciones, Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con los encargados de las propuestas de salud de las campañas presidenciales. La charla se desarrolla con el exsecretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, asesor de Claudia López; el excontralor anticorrupción Iván Sánchez, de la campaña de Abelardo de la Espriella: el médico Andrés Salcedo, de la campaña de Sergio Fajardo; y el doctor en Derecho y Política Públicas Juan Diego Álvarez, quien asesora a Paloma Valencia.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción