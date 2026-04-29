Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: las propuestas de salud

Con la salud como tema central para las próximas elecciones, Diana Calderón, directora de Hora 20, y Juan Esteban Lewin, redactor jefe de EL PAÍS América Colombia, conversan con los encargados de las propuestas de salud de las campañas presidenciales. La charla se desarrolla con el exsecretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, asesor de Claudia López; el excontralor anticorrupción Iván Sánchez, de la campaña de Abelardo de la Espriella: el médico Andrés Salcedo, de la campaña de Sergio Fajardo; y el doctor en Derecho y Política Públicas Juan Diego Álvarez, quien asesora a Paloma Valencia.