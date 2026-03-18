‘Las tardes de la Moncloa’: una ópera cómica inacabada de los Machado ve la luz

La Fundación Unicaja recupera la obra, escrita a cuatro manos por Manuel y Antonio, y anuncia que hay más piezas originales en el fondo adquirido en 2018

“Nos quedaremos para siempre sin saber qué hubiera ocurrido en esa divertida obra”. Así condensa Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor e investigador, el sentimiento agridulce de la publicación de Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco, la segunda pieza inédita de los hermanos Machado que rescata la Fundación Unicaja, tras presentar La diosa Razón en 2018 -esta sí, completa-. Manuel y Antonio escribieron a cuatro manos esta “ópera cómica” en tres actos, del que solo se conserva el primero. “Está anunciada por ellos mismos en unas declaraciones en prensa como una obra en tres actos, aunque muy pronto comprendimos que eso probablemente no va a ocurrir”, aclara el investigador sobre la posibilidad de encontrar el resto entre los más de cinco mil elementos que componen el fondo de los hermanos Machado, que la Fundación adquirió en dos etapas -en 2003 y el grueso, unos 4.500, en 2018-.

Rodríguez Almodóvar es coeditor, junto a Rafael Alarcón (catedrático de Literatura Española de la Universidad de Jaén), de esta publicación, que se acompaña de la edición facsimilar, manuscritos de los autores y la copia realizada por José, el tercero de los hermanos, que solía pasarles a limpio los textos, antes de enviarlos a imprenta. “El estallido de la guerra sorprendió a los Machado en un momento dulce de creatividad, ensayando una nueva dramaturgia, alejada del drama sentimental histórico anterior, o la comedia dramática con ribetes folclóricos. Esto está superado completamente e iniciaban un nuevo camino que prometía muchísimo”, asegura. La obra es una sátira humorística con algunas partes cantadas, que retrata la vida política y social de la España del siglo XVIII, inspirada en personajes reales, como Godoy, al que las brujas de un cuadro de Goya recriminan su “ligereza”.

Manuscrito de Manuel Machado. Escena 1 del cuadro II de la obra inédita 'Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco', en la que las tres brujas escapan de un cuadro de Goya y se enfrentan a Grimaldi (Godoy) por su “vida licenciosa”. CEDIDO POR FUNDACIÓN UNICAJA

“Con esas dos obras tenemos la instantánea del momento en que se encontraban los Machado escribiendo. Es lo mejor y lo más nuevo de su teatro”, asegura el escritor, que recuerda el extraordinario trabajo realizado para “juntar las piezas, como un rompecabezas” por el desorden con que estaban conservados por los herederos. La existencia de esta pieza teatral ya era conocida desde el principio, según Rodríguez Almodóvar, pero había que analizar los textos y “traducir” la letra manuscrita porque “estaba todo mezclado. Volvimos a revisar los cerca de cinco mil papeles que hay en el fondo Machadiano”, relata.

Antonio Machado (izquierda) y Manuel Machado, en una imagen sin fechar. Alfonso

En cuanto la aparición de nuevas publicaciones desconocidas, el responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, avanza que “hay más obras inéditas, que están incompletas y que, cuando se puedan transcribir, iremos publicando. Hay un fondo bastante interesante que todavía tiene que salir a la luz. Queremos darlo a conocer y ver la dimensión tan grande que tienen Manuel y Antonio Machado, juntos y por separado”. Los tiempos de publicación “dependerán de la labor de catalogación. Tenemos una visión general de todo, pero debemos continuar con una labor de investigación más compleja”. Cañadas cree que esos manuscritos contribuirán a cambiar la concepción sobre los hermanos escritores: “Siempre se ha dicho que eran antagónicos y no es así, se llevaban muy bien”.

Manuscrito de Antonio Machado. Cuadro II de la obra inédita 'Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco'. CEDIDO POR FUNDACIÓN UNICAJA

De manera paralela a la publicación de Las tardes de la Moncloa, Unicaja inaugura en su sede de Sevilla la exposición El nuevo teatro de los Machado, comisariada por el propio Rodríguez Almodóvar, un recorrido por las dos dramaturgias inéditas desveladas hasta el momento. A través de manuscritos de los hermanos, fotografías, libros, relatos históricos y comentarios, la exposición muestra la evolución de su escritura, un proceso que se vio abruptamente interrumpido por la Guerra Civil y el posterior exilio.