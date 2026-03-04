Dentro de la casa natal de Cernuda: el universo del poeta emerge a las puertas del centenario de la Generación del 27

El número 6 de la calle Acetres, situado en el centro histórico de Sevilla, comienza a recuperar su aspecto original. En ese inmueble de tres plantas, de unos 120 metros cuadrados cada una, depositó su infancia y los primeros años de su adolescencia Luis Cernuda. Su familia se había mudado allí dos años antes, en 1900, y se marcharía definitivamente en 1914. EL PAÍS ha accedido al interior para ver cómo evoluciona la recta final de una rehabilitación que comenzó en septiembre de 2024 con un plazo de 12 meses de ejecución; ya han transcurrido cinco más.

La casa fue adquirida por el Ayuntamiento de Sevilla en 2020 por 460.788 euros. El presupuesto inicial de 1,4 millones se ha incrementado en 50.000 euros debido al hallazgo de pinturas decorativas en los paramentos, actualmente en proceso de restauración. En estos seis años, los continuos retrasos han ido dejando atrás efemérides para la inauguración. En 2022 se cumplieron los 120 años de su nacimiento y el 80 aniversario de la publicación de Ocnos, la obra donde la casa natal del poeta emerge emocionalmente. Este 2026 coincidirá con el 90 aniversario de la primera edición de La realidad y el deseo y con los 99 años del acto fundacional de la Generación del 27, celebrado en la desaparecida sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla ―aunque espiritualmente se cite siempre el Ateneo como escenario de la imagen más emblemática―.

El deseo es abrir sus puertas en otoño, pero la realidad es que los trabajos aún están lejos de finalizar, según reconocen tanto la adjudicataria como el Ayuntamiento. “Tenemos preparada toda la parte museográfica y estamos trabajando con la familia. En otoño debe estar todo listo”, asegura Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura. No obstante, admite que trabajan con diciembre como “fecha límite”, coincidiendo con el pistoletazo de salida a la conmemoración del centenario del 27. “Todos los actos van a girar en torno a la casa de Cernuda”, concluye.

Dos operarios frente a placa informativa en el exterior de la vivienda indicando que fue la casa de Luis Cernuda. PACO PUENTES

Los trabajos avanzan para devolver el esplendor a una vivienda, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que durante años se fue deteriorando debido al mal uso de sus inquilinos y al posterior abandono. “El proyecto se hace con la idea de recuperar la casa natal del poeta intentando traer su espíritu original, como la vivió él. Es una casa de medio patio, de estilo historicista, construida sobre otras más antiguas del siglo XVIII, de las que hemos encontrado vestigios, como solería anterior”, explica Cristina Sánchez Mendoza, arquitecta de Sanor Restaura, la empresa adjudicataria. Una intención que ha encontrado numerosos obstáculos, principalmente por el ruinoso estado en el que se encontraba la construcción, que albergó diferentes negocios —una cristalería, una tienda de antigüedades— antes de que el Ayuntamiento la adquiriera a los herederos de Cernuda. “Habían hecho bastantes destrozos”, lamenta la arquitecta. Pese a todo, se mantiene la escalera original y han construido una nueva para el acceso a las dos primeras plantas, incorporando los requisitos de seguridad exigidos a un edificio de acceso público.

La intervención ha recuperado vigas con madera reciclada y parte de las pinturas de las paredes y el pavimento. “Muchos azulejos no se han podido sacar enteros porque les habían puesto cemento. Se han conservado bastantes y otros se han reproducido muy bien”, apunta la arquitecta. En los murales, la cola aplicada por posteriores ocupantes ha dejado una pátina imposible de retirar por completo y la humedad desprendió buena parte de las decoraciones: “La goma del papel que se puso encima no se puede quitar al cien por cien. Vamos a poder recuperar las de la planta primera y de la planta baja solo las zonas altas”. En este sentido, aclara que aún se están realizando pruebas para decidir la actuación, una decisión que requiere la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Uno de los operarios que trabaja en la casa del literato evalúa las pinturas del techo. PACO PUENTES Restauración de una de las grecas griegas pintadas sobre las paredes de la casa del poeta. PACO PUENTES A la derecha losetas del suelo original y a la izquierda las replicadas. PACO PUENTES Unos operarios trabajan en la restauración de la casa de Cernuda en Sevilla. PACO PUENTES Los andamios cubren la estancia principal de la casa del poeta que reabrirá sus puertas para el centenario de la Generación del 27. PACO PUENTES El techo de una de las habitaciones restauradas en la casa del poeta. PACO PUENTES

En la “planta noble” se concentran algunos de los hallazgos más significativos, entre los que destacan pinturas art decó de principios del siglo XX, junto a una greca repintada posteriormente. También ha salido a la luz un bosquejo en la pared del diseño del voladizo de los balcones, pintado por el arquitecto, cuya autoría se desconoce. Estos imprevistos han obligado a introducir cambios en el proyecto museográfico realizado por el escritor y biógrafo de Cernuda Antonio Rivero Taravillo, recientemente fallecido, para respetar al máximo los elementos históricos. “En los contenidos seguimos manteniendo el proyecto que realizó Rivero Taravillo. A partir de ahí, hay que terminar de seleccionar las piezas”, aclara el director general de Cultura de Sevilla, Fernando Mañes.

La previsión es que haya “salas expositivas en la planta baja y en la primera; y en la última un pequeño despacho, una librería y una zona para investigación”. “Ha habido que modificar señalética y crear iluminación específica para las pinturas”, puntualiza la arquitecta, eliminando cualquier elemento previsto en las paredes para preservarlas. Sobre la fase en la que se encuentra, indica que el 25 de febrero culminó la redacción con las modificaciones y restaría “actualizar los precios” antes de tramitar su contratación.

En cuanto a la dirección del futuro centro, Mañes indica que “tendrá autonomía, pero ahora mismo irá vinculado al Comisariado del 27”, cuya titular es la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, nombrada por la Junta de Andalucía.