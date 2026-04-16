El árbol más alto de Cataluña es un plátano de sombra de la Devesa de Girona y mide 54,55 metros

La Devesa de Girona.

Investigadores de la UAB y del CREAF han desarrollado un método que mejora el conocimiento que tenemos de la altura de la vegetación, de edificios y otros objetos del territorio. Posibilita obtener modelos digitales de extensión y de evolución vertical con una precisión inédita hasta ahora y con gran cantidad de metadatos asociados y consultables en acceso abierto. “LidarTeam” permite estudiar grandes áreas con un muy alto nivel de detalle, con información de cada 2 × 2 metros, facilitando por primera vez datos de dinámica vertical territorialmente completos y en múltiples períodos. El detalle conseguido “es muy importante si se quiere entender bien la textura del territorio y su evolución” afirma el coordinador del estudio, Xavier Pons, que añade que “es clave para realizar con propiedad estudios de velocidad de crecimiento vertical y analizar la relación con otras series temporales, como la de incendios forestales”. Ha permitido saber que el árbol más alto de Cataluña está en Girona y los de mayor altura en la Val d’Aran.

La nueva herramienta permite saber dónde están los bosques más altos o qué especies tienen un crecimiento más rápido. La mayor altura se ha detectado en un plátano de sombra (Platanus sp.) de la Devesa de Girona de 54,55 metros, equivalente a 18 pisos y encabezan el ranking de árboles con mayor altura los de la Val d’Aran, con una mediana de 13 metros y el Pla de l’Estany, con 12. Entre los árboles que crecen más rápido destacan los abetos (Abies alba), con unos 27 centímetros por año en la mitad de su población, y las hayas (Fagus sylvatica), con 24 cm.

En cuanto a las zonas urbanas de Barcelona, aunque los barrios con medias más altas, entre 22 y 23 metros, son la Derecha del Eixample, la Antigua y la Nueva Izquierda del Eixample y Sant Antoni, destacan el desarrollo vertical importante del barrio Gòtic, del Raval y de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, con medias de 19 y 20 metros. Superan los 100 m ocho barrios con construcciones emblemáticamente altas, como Vallvidrera, el Tibidabo y las Planes (Torre de Collserola), la Barceloneta (Hotel Arts), el Raval (Torre de Jaume I), el Poblenou y Diagonal Mar (Hotel Melià Barcelona Sky) y la Sagrada Familia, en el barrio que lleva su nombre.

El LidarTeam, lo ha desarrollado el Grupo de Investigación Métodos y Aplicaciones en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (GRUMETS), con la participación de investigadores de la UAB, y del CREAF y se ha publicado en la revista International Journal of Digital Earth. Este nuevo método se basa en el procesamiento masivo de datos obtenidos con tecnología “lidar” a partir de vuelos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya -una avioneta equipada en su barriga con un dispositivo con un laser que barre todo el territorio-. Permite captar información del territorio densa y detallada –miles de millones de puntos sobre decenas de miles de kilómetros cuadrados – y con actualizaciones rápidas que hasta ahora resultaba muy compleja para aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

“Este enfoque evita errores habituales en procedimientos anteriores, por ejemplo por líneas eléctricas o el vuelo de aves, y alcanza una alta precisión gracias a la sinergia con otros datos de teledetección (satélite, ortofotografía aérea de infrarrojos) y diferentes modelos de pendientes y del terreno”, apunta Pons. Además, incluye metadatos avanzados que aportan contexto temporal y de calidad para hacer comparaciones fiables y entender la dinámica vertical del territorio.

El equipo de investigación ha validado el método mediante la producción de tres modelos digitales de alturas -dos en toda Cataluña y uno en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)-, que han abarcado 65.000 kilómetros cuadrados, a partir de datos de 5.355 puntos en edificios y 4.160 en bosques. «Hemos diseñado un entorno en el que podemos disponer de la altura de árboles, arbustos, edificios, etc, con una exactitud extrema en todo un país y, además con varias fechas para estudiar las dinámicas verticales, en zonas de bosques y urbanas”, destaca Pons. “El nivel de detalle conseguido es especialmente importante en un área tan fragmentada como Cataluña, si se quiere entender bien la textura del territorio y su evolución, incluso en las zonas más densas”, sostiene.

La información que aporta el nuevo método, aplicable también a otras zonas de España, es clave para realizar con fiabilidad estudios de velocidad de crecimiento vertical y analizar la relación con otras series temporales, como la de incendios forestales o la de usos y cubiertas del suelo durante casi medio siglo. También para conocer cómo varía el volumen de madera de los bosques en el tiempo y realizar estudios de biodiversidad.

Todos los datos son accesibles en el navegador de código abierto del software gratuito de SIG y teledetección MiraMon, usado por 200.000 personas en 41 países. Incluye funciones que permiten a científicos y ciudadanía avisar si detectan algún error.