Julio Norte, la casta de un novillero

Al hermoso novillo que abrió la función le dieron una somanta de palo en varas; dos puyazos abusivos, que acusó después en la muleta. Con todo, el de Fuente Ymbro tuvo dos pitones muy potables, izquierdo y derecho, a cual mejor. Juan Alberto Torrijos, afanoso siempre, le montó una faena larga, en la que combinó muletazos limpios con otros muy amontonados. Y se le atragantó el descabello. El cuarto “fuente ymbro”, fuera de tipo y de considerable alzada, no parecía toro de la casa. Manseó en varas, no tuvo clase, pero llegó a la muleta sin problemas considerables. Le costó un poco embestir, pero lo hacía con nobleza. Los intentos de Torrijos fueron en vano y la faena transcurrió con indiferencia.

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Otro abusivo castigo en varas recibió el segundo; otras dos varas sin misericordia, y las posibilidades de ese novillo se vinieron abajo. Sin pasar, muy quedado a mitad del viaje, apenas le dio opción a Julio Méndez, que tuvo que echar mano de la quietud, de hacerlo todo muy de cerca y sin cobrar nada a cambio. En una de esas el novillo le levantó los pies del suelo, pero no hizo por él. Lástima de novillo, que prometía, pero se lo cargaron en varas.

El quinto fue la oveja negra de la familia. De bonitas hechuras, pero de oscuro interior. Cantó la gallina sin reservas en la muleta, que no la quería ver y salía escupido a tablas. Méndez le buscó las vueltas en los terrenos de adentro, pero el novillo siguió a la suya y no hubo por donde sacar el mínimo partido.

Visto lo visto en los dos primeros, al tercero lo cuidaron en el primer tercio con mimo. Dos entradas, pero apenas castigo. Y el novillo y el novillero lo agradecieron porque a la muleta llegó el utrero con largo viaje, alegre y con fijeza. No hubo diferencias entre uno y otro pitón, por ambos lados el novillo acudía pronto. Norte lo aprovechó. El saludo con la muleta fue en el centro del ruedo y de rodillas; el asunto le salió limpio. Una vez en pie, Norte lo aprovechó con aire juvenil y se acopló sin problemas. La clase del novillo y su decisión fueron maridaje perfecto para que las tandas se sucedieran con ritmo. Quiso terminar también de rodillas, pero esta vez se vio sorprendido y pasó por un apuro. Los alardes finales y la faena en sí no tuvieron un final adecuado: un feo bajonazo.

Tres largas de rodillas en el tercio, chicuelina, media y revolera, fue el cóctel con el que Norte recibió al sobrero que cerró la función. Decidido, se fue muleta en mano al centro del ruedo para recibir al novillo de rodillas. Quiso dar un afarolado, pero resultó arrollado y pisoteado. No pasó a mayores la cosa. Con el novillo entregado por el pitón derecho, se hincó de nuevo de hinojos y se lo pasó por redondos en una labor larga y ajustada. La casta del novillero superó la escasa vocación del novillo por embestir por la izquierda. La faena entró ya en un tránsito de cercanías, de meterse entre los pitones y con el pundonor torero por bandera. Esta vez, tras un primer pinchazo, la estocada definitiva cayó en un buen sitio.