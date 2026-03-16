La RTVA y Onetoro se repartirán la retransmisión televisiva de la Feria de Abril

La empresa que gestiona la plaza de La Maestranza llega a un acuerdo con RTVA y OneToro para que transmitan siete festejos y ocho festejos respectivamente

La Feria de Abril de Sevilla, al igual que la San Isidro de Madrid, será retransmitida por televisión entre los días 5 de abril, Domingo de Resurrección, y el domingo 26 del mismo mes, a excepción del festejo de rejoneo que está anunciado el 19 de abril. Lances de Futuro, la empresa que gestiona la plaza de La Maestranza y preside José María Garzón, ha alcanzado un acuerdo para distribuir los días de feria entre la RTVA, la cadena audiovisual pública, y la plataforma privada Onetoro.

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De este modo, Canal Sur TV retransmitirá siete festejos: la corrida inaugural del 5 de abril y los espectáculos anunciados los días 17, 18, 20, 24, 25 y 26. Por su parte, Onetoro se encargará de las ocho retransmisiones restantes los días 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril.

Onetoro vuelve a La Maestranza después de su ausencia el año pasado por motivos económicos que impidieron un acuerdo satisfactorio con la empresa Pagés, entonces la gestora de la plaza Sevilla, y la RTVA renueva y amplía la cobertura taurina tras sus buenos datos de audiencia alcanzados la temporada de 2025.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, (de su departamento dependen los toros), ha sido el encargado de anunciar esta mañana la decisión de Canal Sur, y, a su juicio, “da un paso más y este año hará un despliegue, sin precedentes”. “Esta es una excelente noticia”, ha añadido, “ya que las cámaras de Canal Sur repiten un año más en La Maestranza tras más una década de ausencia; y lo hacen ampliando la cobertura, con más horas, después del rotundo éxito que se alcanzó el año pasado”.

Antonio Sanz también se refirió a las audiencias obtenidas por la televisión pública de Andalucía: “Solo en la retransmisión de las tres corridas de la Feria de Abril de 2025, se logró un 18,6% de cuota de pantalla”, añadió. “O lo que es lo mismo: más de 1,2 millones de andaluces siguieron estas corridas en directo en Canal Sur TV. En cuanto a la audiencia digital, estas tres corridas del año pasado superaron las 138.000 visualizaciones en Canal Sur Más. Y más de 243.000 personas se registraron en el canal de Youtube. De todas ellas, más del 20% de las visualizaciones fueron de fuera de España: de Francia, Portugal o Alemania; y de México, EEUU, Colombia o Venezuela”.