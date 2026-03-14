‘Yo no moriré de amor’ y ‘El jardín que soñamos’ consiguen las Biznagas de Oro del Festival de Málaga

Rueda de prensa del equipo de 'Yo no moriré de amor' en el Festival de Málaga.

Tras la proyección de 263 películas, el certamen andaluz pone su broche final esta noche con la gala de clausura, conducida por Elena Sánchez y Masi Rodríguez

El Festival de Málaga ha puesto este sábado su broche final con la entrega de premios, muy repartidos, con especial peso del cine latinoamericano y bastantes sorpresas respecto a las favoritas de la crítica. A un lado, la Biznaga de Oro a Mejor película española ha sido, como se previa, para Yo no moriré de amor, ópera prima de la directora Marta Matute, trabajo que también ha obtenido los galardones a la Mejor interpretación femenina —Júlia Mascort— y Mejor interpretación masculina de reparto por el papel de Tomás del Estal. Al otro, la Biznaga de Plata a Mejor película iberoamericana ha recaído en El jardín que soñamos, del mexicano Joaquín del Paso, quien se ha llevado el premio a Mejor dirección y cuya película ha recibido un tercer galardón a Mejor fotografía gracias a la labor de Gökhan Tiryaki.

Además, la chilena Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato, ha acumulado cuatro reconocimientos, entre ellos la Biznaga de Plata a Premio del público EL PAÍS, misma película que ha obtenido la biznaga de plata Premio del jurado de la crítica. Y el largometraje boliviano La hija cóndor, dirigido por Álvaro Olmos, ha conseguido dos galardones, igual que Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa. Películas como La buena hija, de Júlia de Paz y Nuria Danjó, se van de vacío. El jurado ha estado formado por Belén Funes, Daniela Michel, Loreto Mauleón, Rosa Montero, Gastón Pauls y Santiago Roncagliolo, además de Jaione Camborda, que ejercía de presidenta.

El de 2026 ha sido un festival de Málaga marcado por los problemas en el transporte causados por el corte de las vías del tren de alta velocidad, que han obligado a la organización a hacer malabares para llevar a todos sus invitados —más de 1.500 procedentes de 53 países— hasta la capital malagueña, dos vuelos chárter incluidos. Un “esfuerzo logístico y de producción”, como ha dicho el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en la ceremonia. La cita también se ha visto envuelta en la polémica generada por la presencia de influencers en la alfombra roja. Y, un año más, ha estado señalada por el alto número de títulos que han participado, que han hecho inabarcable el certamen. Esta vez, de hecho, se han proyectado hasta 263, más que nunca. “Las películas que han pasado por las distintas pantallas del festival nos han recordado que el cine sigue siendo una herramienta privilegiada para mirar el mundo, pero también para cuestionarlo y por supuesto para emocionarnos”, ha dicho Vigar, que ha recalado que en la programación han convivido “historias diversas, voces nuevas y miradas consolidadas”.

Mirada social

Las ganadoras miran a lo social. Yo no moriré de amor es la ópera prima de la directora Marta Matute, que escribió el guion a partir de una experiencia personal: cuando tenía 18 años su madre fue diagnosticada de Alzhéimer y eso lo cambió todo en casa. A partir de ese recuerdo, la directora construyó una historia que reflejase la devastación emocional que provoca el deterioro cognitivo en las personas: y no solo en quien lo padece, también en las personas que acompañan al paciente, cuyo mundo se transforma de manera radical. La película llegará a los cines el próximo 8 de mayo.

Mientras, en la mexicana El jardín que soñamos —que fue estrenada en la reciente Berlinale—Joaquín del Paso realiza un relato centrado en la migración y la crisis ecológica. Protagonizada por el actor Carlos Esquivel, el largometraje sigue la pista a una familia haitiana que llega a México en busca de un futuro mejor y termina instalándose en una región boscosa marcada por la tala ilegal. La historia sitúa a los protagonistas en un entorno donde la supervivencia obliga a tomar decisiones difíciles, mientras la naturaleza —y en especial la presencia simbólica de la mariposa monarca– se convierte en un elemento narrativo clave.

Más allá de los galardones acumulados por estas películas, el resto han quedado repartidos de la siguiente manera. La Biznaga de plata Premio especial del jurado ha recaído en Iván & Hadoum, obra dirigida por Ian de la Rosa, película que ha obtenido también la biznaga al Mejor guión. El actor Nicolás Zárate ha conseguido la biznaga de plata a Mejor interpretación masculina por su trabajo en Hangar Rojo, largometraje que ha recibido también el Premio del público EL PAÍS y el premio del Jurado de la crítica. También el de Mejor montaje gracias a la labor de Valeria Hernández y Sebastián Brahm. Finalmente, María Magdalena Sanizo ha obtenido la Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina de reparto por su papel en La hija cóndor, que también ha conseguido la Biznaga de Plata a la Mejor música.

Zonazine y documentales

En el resto de secciones, por un lado en ZonaZine, La Carn, de Joan Porcel, ha obtenido la biznaga a la Mejor película española y Oca, de Karla Badillo, la de Mejor película iberoamericana, además del Premio del público. Por otro, El mapa para tocarte, de Mercedes Alfonso, ha sido designado Mejor documental mientras su protagonista, Airam, un joven autista con altas capacidades de 20 años, sigue en paradero desconocido.

En esta sección oficial de documentales, María Molina ha recibido la biznaga a Mejor dirección por Como todo mortal. Además, Sucia —de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar— ha conseguido la Biznaga de Plata Premio del público, además de una Mención especial del jurado. Y A voz de Deus, de Miguel Antunes, ha recibido el Premio especial del jurado. Los dos galardones para cortometrajes documentales —mejor y público— han recaído en Los días azules, de Javier García. La próxima edición del festival, la número 30, será la más tempranera de su historia: se celebrará entre el 26 de febrero y 7 de marzo de 2027.