Ara Khzmalyan, director del museo Matenadaran de Armenia: “Estamos asistiendo a una catástrofe con la destrucción del patrimonio cultural internacional”

“Es un gran honor para nosotros estar aquí y tener la oportunidad de mostrar nuestro patrimonio escrito”. Ara Khzmalyan se sienta en un imponente despacho de la Biblioteca Nacional orgulloso de lo que sucede unas plantas más abajo. No es para menos: acaba de inaugurar la exposición Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio, que se puede visitar hasta el 21 de Junio. La exposición acerca, por primera vez, joyas armenias que custodia el museo Matenadaran de Manuscritos Antiguos, institución que Khzmalyan dirige desde 2023. Situado en Ereván, la capital armenia, este centro es considerado uno de los más importantes del mundo en su ámbito y alberga la mayor colección de manuscritos armenios existente: cerca de 23.000 ejemplares —en armenio y en otros idiomas—. El Matenadaran es simultáneamente archivo, museo, biblioteca, instituto de investigación y centro de restauración, y muchas obras de la Antigüedad tardía han llegado hasta nuestros días únicamente gracias a sus traducciones al armenio conservadas en este instituto. Autores como Eusebio de Cesarea o Filón de Alejandría forman parte de este legado, lo que convierte al museo en un actor clave para la historia intelectual global. No en vano, en términos de volumen y valor de sus fondos, está considerado uno de los grandes centros mundiales de manuscritos.

Pregunta. ¿Cómo valora esta exposición en la Biblioteca Nacional de España? ¿Y qué significa para el Matenadaran exhibir estos manuscritos fuera de Armenia?

Respuesta. Lo cierto es que consideramos que el legado que tenemos en el Matenadaran no está representado adecuadamente en el mundo. Aunque la comunidad científica conoce muy bien el patrimonio que conservamos, el público en general no lo conoce. Y pensamos que este tipo de exposiciones son muy buenas oportunidades para mostrar nuestro legado. Hace dos años tuvimos la oportunidad de organizar una exposición en Venecia, en el Palazzo Ducale, y hoy tenemos esta exposición en la Biblioteca Nacional de España. Y ya estamos pensando en cuál será nuestra próxima exposición. Nuestro objetivo es realizar exposiciones en las instituciones más importantes y destacadas del mundo. Además, actualmente existen procesos de integración europea entre Armenia y Europa, y en este marco esta exposición también es muy importante. Mostramos que durante cientos de años Armenia, con su legado, formó parte de la civilización cristiana europea.

P. ¿Qué hace que los manuscritos armenios sean únicos en comparación con otras tradiciones manuscritas, y por qué siguen siendo relevantes en este siglo?

R. Nuestros manuscritos son únicos porque no muestran únicamente aspectos nacionales: desde el primer momento de la creación del alfabeto armenio, iniciamos un movimiento de traducción y comenzamos a comprender el patrimonio mundial a través de nuestra tradición escrita. Basta mencionar que en los siglos V y VI tradujimos a Aristóteles y Platón. Existen fuentes primarias de relevancia internacional que han sobrevivido gracias a las traducciones armenias, y esta exposición muestra cómo el pueblo armenio estaba abierto al conocimiento del mundo. Otro aspecto único es la pintura en miniatura, con sus distintas escuelas. De alguna manera, podemos decir que la colección del Matenadaran es la presencia de nuestra identidad en el mundo, y la presencia del mundo en la cultura armenia.

Vista de la muestra en la Biblioteca Nacional. Pablo Monge

P. En el Matenadaran tienen miles de manuscritos. ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar los que se exhiben aquí, y qué historia cuentan en conjunto?

R. Creemos que nuestro mensaje también está en el título de la exposición: “A lo largo del camino del mapa espiritual. Pintura de manuscritos armenios”. Estos manuscritos escogidos son una muestra de ese camino. Nuestra historia ha sido muy compleja. Nuestra geografía física ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero allí donde hemos estado, hemos creado centros de escritura, manuscritos y una tradición única de miniatura. Armenia a menudo se asocia con el genocidio, y como consecuencia, la cultura de la Edad Media queda a veces en segundo plano. Por ello, esperamos que esta exposición amplíe la comprensión de la cultura armenia entre los visitantes. También, como señalaron nuestros colegas de la Biblioteca Nacional de España, se sorprendieron de lo rica que es nuestra tradición manuscrita: forma parte de la tradición cristiana, pero al mismo tiempo tiene muchas particularidades y singularidades.

P. Dado que estos manuscritos tienen un valor sagrado, ¿cómo entiende hoy la intersección entre los aspectos religiosos, culturales y de identidad?

R. Es muy importante para nosotros que estos manuscritos no sean solo objetos de museo, sino una presencia viva en la vida cotidiana. A veces, cuando sentimos un gran respeto por algo, eso también crea distancia. Y una institución puede convertirse en un “panteón”. Por eso, en el museo estamos impulsando la modernización en todas las direcciones. Tenemos alrededor de una docena de programas educativos para niños, para acercarlos a este patrimonio. Queremos transmitirles que el Matenadaran no es solo un museo, sino un lugar de conocimiento y de acceso a ese conocimiento.

P. Gestionar una colección de este nivel implica muchos desafíos. ¿Cuáles son hoy las principales amenazas para la conservación de estos manuscritos?

R. Creo que en este ámbito hemos logrado avances importantes. En los últimos dos años y medio hemos abierto tres laboratorios en el Matenadaran dedicados a la conservación. El primero es un laboratorio de investigación bioquímica de manuscritos. El segundo produce papel de restauración armenio, lo que nos hace independientes del mercado internacional. Y creamos un laboratorio para el estudio y restauración de manuscritos en escritura árabe. como tenemos muchos manuscritos en lenguas extranjeras, sentimos la responsabilidad de proteger también el patrimonio de otras culturas. Nuestro departamento de restauración es uno de los principales de la región y tiene seis décadas de historia. También formamos especialistas en el extranjero; por ejemplo, con apoyo de la UNESCO, nuestros restauradores capacitan a expertos en Irak.

P. Armenia se encuentra en una región con tensiones: el choque con Azerbaiyán por Nagorno Karabaj, lo que se vive en Irán, de quien son vecinos… ¿Cómo afecta este contexto al trabajo de protección del patrimonio del museo?

R. Armenia ha adoptado una política de paz y consideramos seguro el territorio reconocido internacionalmente de la República de Armenia. Mientras no haya invasiones, creemos que no estamos en peligro. Seguimos de cerca la situación en Irán y en Oriente Próximo, claro, lo cual también es importante porque en Irán hay una gran colección de manuscritos armenios [la segunda mayor está en Jerusalén]. Creemos que el museo puede desempeñar un papel clave en la coordinación de la protección internacional de este patrimonio.

P. En este contexto internacional tan inestable, ¿cree que el patrimonio cultural está suficientemente protegido?

R. No solo no está suficientemente protegido a nivel internacional, sino que podemos decir que estamos ante una verdadera catástrofe. Vemos la destrucción de centros espirituales, iglesias de distintas culturas y bibliotecas con su patrimonio. Pero recordemos que la literatura, el arte y la cultura tienen sentido cuando la vida tiene sentido. Por eso, la protección del patrimonio cultural será realmente relevante cuando también lo sea la protección de la vida humana. Espero que, en medio de todas estas catástrofes, la humanidad llegue a un consenso, porque no se trata solo de nuestro pasado, sino de la garantía de nuestro futuro.