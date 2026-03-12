El arquitecto chileno Smiljan Radić gana el Premio Pritzker 2026

El Premio Pritzker 2026, el chileno Smiljan Radić Clarke (Santiago de Chile, 60 años), es un arquitecto-artista. No porque sea un proyectista estrella o porque busque deslumbrar, levantando un sello que lo distinga o creando un espectáculo, nada más lejos de eso. Lo es porque, como sucede con los artistas, es capaz de anticipar el futuro. No se trata de que en las próximas décadas se vaya a construir como él y su pequeño equipo lo hacen, se trata de llamar la atención sobre lo que realmente importa de nuestro paso por el mundo.

Hijo de padre croata y madre británica, Radić suspendió el proyecto de final de carrera y perdió un curso. Ha contado que de ese suspenso aprendió, entre otras cosas, a dudar. Por eso estudió Historia en Venecia y dedicó mucho tiempo a viajar. El viaje, más como un proceso de apertura mental que como una peregrinación por monumentos, es lo que hoy considera su verdadera educación. La formación es, más en alguien como él, un asunto en continua evolución que podría resumirse en la Fundación de Arquitectura Frágil que creó en 2017, una defensa de lo que haríamos bien en proteger, de lo temporal como forma de vida. Lo que podría parecer un oxímoron —juntar arquitectura y fragilidad— define la obra de este arquitecto singular que ha hecho de lo híbrido —las mezclas entre disciplinas— y la convivencia de contrarios —lo fijo y lo temporal, lo industrial y lo artesanal, lo caro y lo económico o lo natural y lo artificial—, más que su credo, su legado arquitectónico. Veamos cómo ha sido.

En 1995 la escultora Marcela Correa le encargó su estudio. Fue su primer proyecto. Terminaría casándose con ella y juntos levantarían una casa en Vilches (Chile). Vivieron muchos años en esos 24 metros cuadrados. Hoy Smiljan Radić construye por el mundo: de Suiza a Albania o Reino Unido, pasando por España, donde comenzó el Hotel Solo en Matarraña en 2017 y la renovación del Palacio de Telecomunicaciones de Barcelona el año pasado. Ahora, vive y trabaja en Santiago, en una casa de mayor tamaño (la ha llamado Pequeño Edificio Burgués) donde conviven su Fundación, su vivienda y su estudio.

Este edificio elige ser más difuminado que monumental para hablar de una convivencia cívica con otras jerarquías. Su envolvente, calculada por ingenieros, es una piel de policarbonato, artesanalmente sujeta por una estructura de acero, que modula y controla la iluminación y la acústica del edificio. El cerramiento translúcido deja pasar la luz del día, y, al anochecer, deja escapar su iluminación artificial compartiéndola con el lugar. Iwan Baan Blando, translúcido e hinchable, este pabellón temporal minimiza el impacto de una arquitectura efímera. Levantado para la XXII Bienal de Arquitectura de Chile, consigue conjugar un movimiento, leve, en un interior cambiante, lúdico y sin embargo habitable. Cristóbal Palma En el jardín de Kensignton, donde anualmente se levanta este pabellón de vanguardia, Radic depositó una piedra. Buscó un gesto primitivo para hablar de arquitectura. Pero lo hizo empleando un material industrial, la fibra de vidrio, para que, al llegar la noche, se convirtiera en una gran lámpara. Iwan Baan Esta casa de madera comunica la idea primitiva del refugio: la protección frente al medio. Eso busca: cuidado y silencio. Introvertida, en medio del paisaje, quiere mantener el calor de quien la habita capturando la luz cenitalmente. Smiljan Radic El Museo chileno de Arte Precolombino ocupaba un edificio histórico, del siglo XVIII, en el centro de Santiago. La intervención de Radic demuestra su capacidad para cuestionar precedentes sin necesidad de destruirlos. Una galería subterránea en el patio y una corona, con forma de circo en la azotea, amplían, actualizan y transforman el lugar. No se trata de dialogar ni de competir, la relación entre o nuevo y lo antiguo se ayuda. Cristóbal Palma La arquitectura de Radic a veces elige desaparecer. Es el caso de esta bodega que se extiende en la topografía disolviendo su volumen como un campo más, como una capa más del terreno. Los muros de hormigón estabilizan la temperatura de las bodegas, los almacenes y la planta de producción, mientras que las terrazas se abren al paisaje. Cristóbal Palma También aquí Radic y su equipo buscan extender el paisaje del Parque del Bicentenario, a las afueras de Santiago. Las piedras, de una cantera vecina, marcan una intervención que ofrece continuidad paisajística y sombra, disolviendo la frontera entre el interior y el exterior del inmueble. Gonzalo Puga ¿Cómo proteger sin aislar? La relación entre arquitectura, construcción y paisaje es una constante en la obra de Radic. En esta vivienda, incrustada en el terreno rocoso de la costa central chilena, los muros de contención contrastan con la apertura de la casa al paisaje. Hablan de la convivencia de contrarios que caracteriza su indagación como arquitecto. Erieta Attali

Completó este nuevo espacio hace apenas tres años. Y, como sucede con las casas de los arquitectos que cambiaron la historia de la disciplina, la suya es un proyecto experimental, un lugar de pruebas, una casa-laboratorio en la que, detrás de grandes paños de vidrio, el sol y la lluvia se sienten tanto como se ven. El estudio, en cambio, es subterráneo, toca la tierra. Se ilumina con rayos filtrados, está aislado del mundo para lograr concentración. Esa condición doble —de conexión y desconexión, de observación e introspección, de atención matérica y conocimiento tecnológico— describe la obra, siempre inesperada, pero nunca caprichosa, de este arquitecto.

Radić es, más que un proyectista de edificios, un constructor de lugares. Por eso le da la vuelta a la idea de una arquitectura de la firmeza, la (casi) eternidad y la rotundidad con una obra que busca dar respuesta a lo incierto. Se trata, sin embargo, de una experimentación que no parte de cero sino que se construye con la memoria física, social y cultural del lugar. Así, la fortaleza a la que aspira este arquitecto es la del cambio, no la de la rotundidad. Algo así como la importancia de la palabra frente al grito.

Esa idea de cambio enlaza con las rectificaciones que, a lo largo de sus 55 ediciones, ha ido asumiendo el propio Premio Pritzker. De reconocer lo elitista a apoyar la capacidad de cambio. Este año, el anuncio del galardón se ha retrasado unos días para hacerlo coincidir con una resolución: Thomas Pritzker, el ya expresidente del grupo hotelero Hyatt, cuyo nombre aparece en los papeles de Jeffrey Epstein, ha renunciado a cualquier vinculación con el premio para no descentrarlo de su interés arquitectónico.

Pabellón de la Serpentine, Londres 2014. Iwan Baan

Cambiantes, cada proyecto de Radić es una investigación, no sólo tipológica o topográfica, pero que también busca apropiar el lenguaje arquitectónico, el programa, las consideraciones antropológicas y las circunstancias sociales y políticas. Por eso, la forma de sus edificios la decide el viento: la protección frente a este en la casa Pite que levantó en Papudo, Chile (2005), o el paisaje, la voluntad de no alterarlo, como sucede en su restaurante Mestizo de Santiago (2006). Con todo, no sólo hablan en sus proyectos el clima y el lugar. Chile Antes de Chile se llama la ampliación del Museo de Arte Precolombino que firmó en Santiago en 2013.

En proponer un pabellón con forma de piedra o un edificio enterrado, se observa una radicalidad cercana que no coincide nunca con una respuesta formal similar. Y es que radical deriva de raíz: “A veces tienes que producir tus propias raíces, eso te da libertad”, ha dicho Radić. La suya es una originalidad que remite, como le gustaba recordar a Antoni Gaudí, a una idea básica: la originalidad viene del origen, de actualizar la tradición tanto como de observar el mundo.

¿Qué hay de original en Radić? Para empezar, su estudio, internacional, está formado por un equipo pequeño, artesanal podría decirse, más humano que corporativo. Pero el trabajo artesano no descarta las innovaciones tecnológicas. En él, la tradición y la innovación conviven. Nada borra lo anterior. Todo se considera y reconsidera. Puede verse en el Teatro Regional Biobío (Concepción, Chile, 2018), tal vez su mayor obra hasta la fecha, donde una sofisticada envolvente semitransparente —y cuidadosamente calculada por ingenieros— resuelve la iluminación y la acústica con un volumen orgánico, más cercano a lo inesperado en la naturaleza que a lo calculado en el diseño.

El arquitecto chileno Smiljan Radić, ganador del premio Pritzker 2026. Tom Welsh (The Prtizker Architecture Prize)

En la práctica de este estudio es más importante la construcción que el diseño. Por eso, con apariencia austera, sus edificios, incluso los más experimentales por temporales —como el pabellón de la Serpentine, que erigió en Londres en 2014, o la Capilla Vaticana, que levantó en Venecia para la Santa Sede en 2018—, pueden emplear fibra de vidrio que durante el día parece piedra, o troncos para alterar la experiencia de los visitantes o su relación con el lugar.

Es interesante que, para resumir a Radić, el jurado presidido por otro chileno con Pritzker Alejandro Aravena, haya hablado de “inteligencia emocional, de fragilidad, de experiencia humana y de empatía”. “Uno siente la protección de sus edificios”, han juzgado. Casi como si Radić y su equipo tuvieran más vocación de adaptar los lugares para la vida humana que de producir algo nuevo.

“Entre tensiones físicas, temporales y sociales, los arquitectos tratamos de crear experiencias y emociones que animen a la gente a reconsiderar el mundo, a romper la indiferencia”. Eso hace la obra de este proyectista una arquitectura tan rayana en el arte como en el paisaje. Responsable con su tiempo, apela a lo ancestral. Escuchando los idiomas del planeta rescata lo que no deberíamos perder.