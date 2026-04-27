La Fiscalía pide a Interpol una ficha de captura por asesinato contra la suegra de Carolina Flores

La Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido a la Interpol que emita una ficha roja internacional contra Erika María N, suegra y presunta asesina de Carolina Flores, según ha adelantado este lunes el medio mexicano Nmás. La mujer, de 63 años, es acusada de matar a tiros a su nuera, de 27, dentro del departamento en el que vivía, en el acaudalado barrio de Polanco, en Ciudad de México. La mujer se encuentra prófuga de la justicia desde el pasado 15 de abril, fecha en la que ultimó a la exreina de belleza, como se puede ver en un video filtrado a la prensa local.

Las imágenes, tomadas de una cámara para bebés, también han confirmado que el esposo, Alejandro N, y el hijo de ocho meses de Flores se encontraban en el lugar cuando Erika María la mató. La Fiscalía publicó la semana pasada una orden de captura contra la suegra de la joven por el delito de feminicidio. El caso ha generado indignación nacional en un país que sufre una epidemia de violencia machista desde hace años.

Los detalles del caso también han generado indignación. Sobre todo por la forma en la que actuó el marido de la ex Miss Baja California. En el video se puede observar su primera reacción cuando llegó al cuarto en el que se encontraba su madre, al lado del cuerpo sin vida de la joven. “¿Qué hiciste, loca?”, le preguntó. “Nada, es que me hizo enojar”, contestó. El hombre no solo dejó que su madre huyese. El viudo de la víctima, al que la policía por el momento no considera como sospechoso, tardó prácticamente un día en presentar la denuncia en la Fiscalía.

Otra de las dudas que ha dejado el feminicidio es cómo es posible que nadie escuchase los tiros de una pistola de nueve milímetros en un edificio de departamentos. En una entrevista reciente con Univisión, Reyna Flores, madre de la víctima, aseguró que la relación entre su hija y su consuegra empeoró desde que Flores y Alejandro N se mudaron de Ensenada (Baja California) a Ciudad de México en diciembre. La tensión fue aún mayor cuando Flores se embarazó.

Reyna Flores también contó que su yerno le dio la noticia por teléfono el 16 de abril a mediodía. “Le dije: ‘Alex, ¿tú estabas con el bebé?’ Y textualmente: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ Él me dijo: ‘¿Es en serio su pregunta?’. Le contesté: ‘Claro que es en serio. ¿Cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada?’”.

Alejandro N ha intentado justificar sus pasos. De acuerdo con la organización Colectiva Diamantina Rosa, a la que pertenecía la exreina de belleza, el esposo de Flores aseguró que todo el tiempo que pasó entre el asesinato y su denuncia estuvo grabando videos con instrucciones sobre cómo cuidar a su hijo en caso de que lo detuviesen.