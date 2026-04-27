Moreno elude concretar su programa en sanidad y exige a Sánchez acabar con la huelga de médicos

Después de una semana para testar la cercanía popular durante sus visitas a la Feria de Abril, en Sevilla, y a la romería de Andújar, en Jaén —los selfis y los abrazos con los ciudadanos y sus muestras de cariño son la mejor encuesta, aseguran, satisfechos, sus colaboradores más cercanos—, el presidente de la Junta y candidato por el PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, iba a recobrar este lunes su faceta más institucional con la presentación de su programa electoral.

Pero a lo largo de su intervención apenas ha adelantado medidas concretas de una batería de más de 1.900 propuestas de gobierno. Más allá de confirmar que se van a seguir bajando impuestos, el dirigente andaluz se ha dedicado a ensalzar los logros, especialmente en materia económica, de sus siete años y tres meses al frente del Ejecutivo andaluz y a pedirle a Pedro Sánchez que se siente con los sindicatos para terminar con la huelga de médicos. “Es muy fácil dar las lecciones cuando ni siquiera el propio Gobierno, de las poquitas competencias que tiene en materia de sanidad, que es ese estatuto de profesionales sanitarios, es capaz después de meses de llegar a un acuerdo”, ha dicho el presidente andaluz.

Moreno ha comenzado advirtiendo deque su programa, que “no es electoral, sino de Gobierno” —“porque nos basamos en lo que ya hemos hecho y tenemos experiencia”— es “solvente y coherente” y que no pretende generar “falsas expectativas” en los ciudadanos.

El candidato popular ha bromeado con los asistentes al acto —sus consejeros, la mayoría de los candidatos, alcaldes y representantes de asociaciones y plataformas empresariales y sociales—, dando por hecho que no tenían mucho interés en que desglosara las 1900 medidas recogidas en más de 400 páginas, y quizás por ello el resumen ha sido tan sucinto que apenas ha avanzado ningún anuncio. De hecho, de los cuatro ejes en los que se dividen: crecimiento para más oportunidades; cuidar a las familias y las personas; Andalucía preparada para los retos actuales y Andalucía protagonista de España y Europa, no ha dicho nada de los dos últimos, aunque le han servido para resaltar cómo la región que dirige ha dejado de ser percibida como una “comunidad subsidiada”, vinculada con “el estigma de la corrupción y el paro”.

Donde más se ha detenido el presidente andaluz es en el primero de los ejes, el de contenido netamente económico, que le ha servido para sacar pecho de los datos de empleo. Moreno ha anunciado que en la próxima legislatura se incentivará la digitalización de la industria dedicando el 2% del PIB regional a la i+D+I, “para situarnos a la cabeza de las comunidades más investigadoras de España y de la UE”, que se va a seguir trabajando en la realización de infraestructuras para acabar con el déficit público y que se seguirán bajando impuestos. Moreno ha confirmado la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones en las transmisiones de viviendas entre hermanos, que anunció hace dos semanas, ha confirmado que se ampliarán al resto de familiares y que aprobarán nuevas rebajas fiscales, aunque no ha especificado cuáles.

Hasta aquí lo más concreto del programa electoral de Moreno. En su segundo eje, el relacionado con las familias y las personas y en pleno debate sobre la “prioridad nacional” pactada por el PP y Vox, el líder popular ha dicho “que las prioridades no son otras q las personas”.

Después, el dirigente popular ha pasado directamente a cargar contra el presidente del Gobierno por la huelga de médicos que, según ha asegurado, ha provocado en Andalucía que se dejaran de realizar más de 700.000 actos médicos con un impacto de 100 millones de euros. “Desde aquí le insto de manera inmediata a que se siente, negocie y acabe con esta situación que tanto daño le hace a nuestro sistema sanitario y por el que después nosotros tenemos que dar la cara porque los ciudadanos evidentemente no están para saber de quién es la responsabilidad. Pero si hay una responsabilidad es quien no tiene la capacidad de diálogo ni la voluntad política de sentarse a negociar para acabar con una huelga que tanto daño está haciendo a nuestra sanidad”.

Después ha aludido a la vivienda, para señalar que es un problema de toda Europa y que él pretende a partir de la ley de vivienda andaluza aprobada esta legislatura “trabajar con el sector para poder hacer muchas promociones”.

Moreno no esconde que la sanidad ha sido el principal borrón en una hoja de servicios que ha transitado por dos legislaturas muy plácidas y también ha reconocido que el fiasco de los cribados, la punta del iceberg de una gestión sanitaria en la que no ha acabado de dar con la tecla para acabar con el colapso en la atención primaria ni con unas listas de espera desbocadas, ha sido su mayor crisis en sus siete años como presidente del Gobierno andaluz. Fue tras las denuncias de las mujeres víctimas de los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama cuando el presidente reconoció que había que cambiar el funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud, por tener una estructura anclada en el pasado. Había expectación sobre cómo abordará Moreno esa transformación teniendo en cuenta que la sanidad es uno de los ejes sobre los que la oposición va a pivotar los ataques a su gestión, pero habrá que esperar a leer el documento completo en la web del partido, porque en su alocución, el dirigente popular no ha dicho nada más.

Quizás porque sea uno de las medidas que pueda variar, porque el programa electoral de Moreno no es inamovible. El presidente ha señalado que espera ir adaptándolo o reformándolo en función de las propuestas y sugerencias que le hagan llegar las organizaciones y plataformas que se encontraban presentes en el acto.

Juanma por encima del PP

Para la formación conservadora, el mejor aval de ese programa es el candidato y su propia marca, la marca Juanma, mucho más valorada que la de su partido, algo que ya le funcionó en 2022 y que su equipo de campaña va a explotar para revalidar una mayoría absoluta que acaricia en todas las encuestas. Y la puesta en escena de este lunes es la principal muestra de la apuesta por esa estrategia: detrás del candidato una gran cartela verde, que se degrada hasta el azul popular, con el rótulo Programa electoral 2026, sobre el nombre de Juanma y su firma, sin ningún logo del PP. Una lona flanqueada por otras cuatro colgaduras con las palabras estabilidad, confianza, futuro y seguridad -esas sí, con las siglas del partido, pero en letras mucho más pequeñas que las de esos cuatro términos, que son las que Moreno lleva reiterando estas semanas en oposición al “lío” que supondría depender de Vox para gobernar.

Y en esas cuatro palabras sí que se ha detenido Moreno para hacer de nuevo un llamamiento a los suyos a que no se confíen el 17 de mayo y se pueda revalidar una mayoría que nos les haga depender de Vox. Moreno no ha citado a la formación ultra, pero sí se ha referido al varapalo que sufrió su Gobierno cuando durante la primera legislatura no pudo salir adelante la ley de reforma del suelo, pactada con Vox, porque Santiago Abascal decidió romper todos los acuerdos con el PP por la acogida de menores migrantes. “Depender de la decisión voluntaria y caprichosa de una persona que está a más de 500 kilómetros de aquí y que no conoce la realidad social y económica de Andalucía es algo muy caro para todos los andaluces”, ha advertido Moreno, muy incómodo con los acuerdos con la formación ultra en Extremadura y Aragón, que tampoco comparte.

“La seguridad, la confianza y la estabilidad nos proyectan hacia el futuro”, ha hilado el candidato popular esos cuatro conceptos. “La pregunta que ahora todos nos tenemos que hacer es: ¿estamos dispuestos a perder la confianza, la estabilidad, la seguridad? El 17 de mayo tienen todos ustedes una magnífica oportunidad de confirmar que no las queremos perder”, ha concluido Moreno.