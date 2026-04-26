El presidente andaluz centra su precampaña en actos festivos a tres semanas de las urnas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, este domingo en la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar.

En plena precampaña para los comicios del 17M, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue utilizando las principales ferias y tradiciones populares como principal plataforma electoral. Después de exhibirse en los desfiles procesionales de casi todas la provincias en Semana Santa y de prolongar su idilio festivo en la Feria de Abril de Sevilla, Moreno ha decidido ahora hacerse romero consciente de que las romerías son la principal manifestación del acervo popular andaluz.

Moreno ha visitado este domingo, en calidad de presidente de la Junta, la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén), considerada la más antigua de España y que el año que viene celebrará su 800º aniversario. Allí, en el corazón de Sierra Morena y ante decenas de miles de peregrinos y visitantes de esta cita mariana, Moreno ha proclamado que la “singularidad cultural y el fervor popular” de esta manifestación constituye “una de las máximas expresiones” de Andalucía. Esto, ha precisado a Canal Sur, contrasta con el debate en torno a “las realidades nacionales de otras comunidades”.

“Aquí se mezcla el fervor popular con la devoción religiosa, como ocurre en tantas otras expresiones de Andalucía, donde también se manifiesta esa unión de ambas cosas. Desde el respeto a los demás territorios de España, defiendo que Andalucía expresa de una manera única sus tradiciones y su fervor popular. Y por todo ello, creo sin duda que esta romería es una de sus grandes manifestaciones”, ha insistido después Moreno en un comunicado.

Además, el presidente ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones para que la romería pueda celebrarse de forma segura: “El entorno es precioso e impresionante. Ha llovido mucho y la primavera aquí está frondosa, verde, y es un privilegio. Se concentran miles de personas y es fundamental la coordinación entre administraciones. Lo que queremos es que la gente de Andújar y todos los que nos visitan pasen una romería inolvidable y sin incidentes”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar. José Manuel Pedrosa (EFE)

Finalmente, Moreno ha animado a participar en este tipo de manifestaciones populares: “No dejen de venir a Andújar. Aquí se disfruta de muchas cosas: de la gastronomía, la gente y, sobre todo, del fervor y la espiritualidad que te lleva a un espacio distinto. Todos los que vienen hasta aquí sienten algo especial. Es una experiencia única en el mundo”.

Moreno, que visita por tercera vez esta popular romería, ha llegado hasta el cerro del Cabezo tras la finalización de la misa y ha podido asistir a la salida de la procesión y saludar a numerosos miembros de las cofradías. Según datos del Centro de Emergencias 112 de Andalucía, desde el pasado viernes han sido más de 200 las incidencias registradas en esta celebración, la mayoría por atenciones médicas de carácter leve.

El sábado, Moreno acudió a Almería, donde dijo que será un presidente de su partido al frente del Gobierno central quien inaugure el AVE entre Almería y Murcia, ante los retrasos que arrastran las obras en esta infraestructura desde su planificación actual. “No son capaces de hacerlo”, manifestó Moreno en un acto, donde lamentó que con Mariano Rajoy hubo un cronograma definido para acabar los trabajos en 2023. “Fue llegar el cambio y se paralizó (...) con los cálculos que están haciendo los técnicos y las inversiones que se están haciendo ahora, no llegaría hasta el año 29″. “Eso es lo que han hecho, nos lo vendan como nos lo vendan”, remató.

El candidato popular cuestionó las inversiones por parte del Gobierno central en Andalucía respecto a infraestructuras de comunicaciones, energéticas y en obras hidráulicas en beneficio de los agricultores, que han sufrido “la peor sequía de los últimos 30 o 40 años y no han contado con ninguna actuación en este sentido”, según sus cifras, informó Europa Press.