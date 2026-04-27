Las quejas recientes por el desabastecimiento de medicinas evidencian un problema vigente en México

El desabastecimiento de medicamentos en México, uno de los grandes problemas heredados desde la Administración de Andrés Manuel López Obrador a la de Claudia Sheinabum, sigue sin resolverse. Pese a declaraciones previas de que el problema estaba solucionado, las quejas ciudadanas siguen recordándole al Gobierno que en los hospitales públicos faltan fármacos. Este fin de semana fue en Hidalgo, Estado del centro del país, donde Sheinbaum ha anunciado una nueva ruta de la salud, un programa nacional destinado a distribuir medicamentos, para solucionar el 20% de desabastecimiento que existe en la entidad. Esto ocurre mientras este mes de abril comenzó el proyecto de credencialización del Servicio Universal de Salud, que tiene el noble y complejo objetivo de que, para el final del sexenio, toda persona sin seguridad social, un tercio de la población, pueda recibir atención en cualquiera de los castigados sistemas públicos de salud.

Fue este sábado 25 de abril en Tenango de Doria, un pueblo en el boscoso norte de Hidalgo, durante la gira de fin de semana de la presidenta, donde los vecinos tomaron el micrófono en un acto para quejarse de la falta de doctores y medicamentos en los centros de salud de la región. Sheinbaum visitó el Hospital Regional Otomí-Tepehua, en San Bartolo Tutotepec, nada más acabar este evento. “El problema es que hay desabasto de un medicamento que se usa mucho para la presión alta, hay otro que lo sustituye, pero de este solo había una cajita”, ha dicho Sheinbauk durante su conferencia de prensa diaria de este lunes. La mandataria le ha pedido a Birmex, empresa pública mexicana del sector salud, “que mande ese medicamento y los que faltan, que son un 20%”, y anunció que Alejandro Svarch Pérez, director del Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), visitará esta semana ese centro médico.

Fue otro recordatorio de que la falta de medicamentos en el sector público de salud, un problema heredado de la Administración de López Obrador, mentor y antecesor de Sheinbaum está vigente en el mandato de Sheinbaum. Aunque se han dado varias declaraciones triunfalistas, asegurando que el abasto es casi total, los hospitales y ciudadanos siguen reportando escasez de medicinas por una combinación de negociaciones fallidas, vetos a distribuidores y falta de experiencia en logística.

El problema de suministros médicos en México viene desde 2019, cuando el Gobierno de López Orador, con el argumento de combatir la corrupción, cambió el sistema de compras para que en lugar del experimentado Instituto Mexicano del Seguro Social se hiciera cargo una inexperta Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además se vetaron a las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país, con acusaciones de oligopolio. Desde entonces, el país no ha logrado tener un abastecimiento estable, pasando por diversos proyectos para intentar solucionarlo, que incluyen una fallida intervención de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la inoperante Megafarmacia del Bienestar y la fallida Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026, que es una vuelta al modelo previo a la llegada de la Cuarta Transformación.