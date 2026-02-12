Garbage, María Becerra, Van Morrison o Yerai Cortés: Noches del Botánico presenta el cartel completo de su décimo aniversario

El festival se celebra en Madrid del 3 de junio al 31 de julio y pondrá las entradas a la venta de la totalidad de su programación el 17 de febrero

El festival madrileño Noches del Botánico celebra este año su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio. Lo hará en el mismo lugar de siempre, el emblemático Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Para esta edición tan especial se programarán 54 conciertos, que contarán con más de 60 artistas y que darán forma a una edición clave en la historia de un ciclo por el que ya han pasado un millón de asistentes a lo largo de esta década.

Tras el primer avance de programación anunciado en diciembre con 16 nombres —al que posteriormente se sumaron Shinova, Antoñito Molina, Rigoberta Bandini, que actuará durante tres días seguidos, Love Of Lesbian, Jean Michel Jarre y Danny Elfman—, el ciclo anuncia su cartel completo con más de 65.000 entradas vendidas y con nueve fechas ya agotadas. Es el caso de Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian o Diana Krall. Un hito sin precedentes en las nueve ediciones anteriores y que continúa amplificando la conexión del festival con su audiencia.

Imagen de un concierto en Noches del Botánico, cedida por el festival. Fer Gonzalez

El eclecticismo es una de las claves, la calidad artística también, pero sobre todo, Noches del Botánico es una propuesta concebida tanto para el disfrute del público como para el de los propios artistas. Su tamaño (3.500/4000 espectadores) y el entorno son claves. Además, en este décimo aniversario, el evento musical va más allá de una programación. Por esta razón regresan artistas que “ya son de la casa” y que repiten en este acogedor escenario, como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny o LP.

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan, como los míticos Garbage, John Legend, OMD, The Kooks, el proyecto Beat de Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai, Jeff Goldblum, o la energía electrónica de Tomora, entre muchos otros. El viaje sonoro del décimo aniversario se expande hacia Latinoamérica con Babasonicos, El Zar, María Becerra, Cultura Profética, Gilsons, Lasso, Elvis Crespo y Silvestre y La Naranja, potencia la presencia nacional con M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos, y reserva un espacio esencial para las raíces flamencas con Yerai Cortés y el homenaje al disco Omega de Enrique Morente y Largatija Nick, encargado de inaugurar esta edición tan especial.

Este décimo aniversario pone de manifiesto el éxito del modelo de festival que Noches del Botánico viene desarrollando esta década, gracias al trabajo conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Una propuesta cultural sostenible, integrada en la ciudad y comprometida con un entorno único, que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario musical estival.

La apertura de puertas seguirá siendo a las 19:30 de la tarde (salvo en los conciertos de Van Morrison, que se abrirán a las 19:00), permitiendo al público disfrutar de las amplias zonas verdes del recinto y de una cuidada y variada oferta gastronómica, así como de espacios reconocibles para el público como el mercadillo. Lugares que ya forman parte esencial de la experiencia Noches del Botánico, tanto en la previa como después de los conciertos.

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12:00 del mediodía, y se podrán adquirir exclusivamente a través de la web nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después del lanzamiento online.