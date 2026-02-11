Las 15 canciones en catalán que cambiaron la vida de Sidonie

El trío de Barcelona, que publica su primer disco en su lengua, elige y comenta los temas que le marcaron: de Pau Riba a Dan Peralbo i El Comboi

Este 2026 se cumplen 25 años de la publicación del primer disco de Sidonie. El grupo no pretende celebrarlo con una mirada nostálgica, pero la efeméride funciona como una forma de detenerse en una trayectoria a reivindicar. El grupo formado en Barcelona ha ido cumpliendo etapas con la sensación de que se lo pasaba bomba siendo a la vez unos artistas profesionales e inquietos. Exceptuando quizá sus dos primeros discos en inglés, Sidonie no ha grabado un álbum igual. Lo mismo les ha dado abrazar la psicodelia que el pop tradicional que la música de sintetizadores. Su obsesión siempre fue que da igual el camino que cojas si siempre respetas a la canción.

Siguiendo esta línea desacomplejada, su nuevo trabajo está cantado enteramente en catalán. Es la primera vez que lo hacen. Se llama Catalan Graffiti, lo presentan en gira estos días (26 y 27 de febrero en Barcelona) y rebosa canciones pegadizas. “Quería escribir un disco en catalán desde hacía tiempo, pero no sabía si sería capaz”, cuenta el cantante y guitarrista Marc Ros (Barcelona, 51 años) en conversación con este periódico. “Los primeros intentos fueron bastante desastre. Estoy acostumbrado a escribir en castellano y, aunque el catalán es mi lengua, no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Pero me salió una canción que me convenció, luego otra, y otra… Se las pasé a Jes y a Axl, les gustaron y aquí empezamos a creérnoslo”, explica.

Ros se percató al centrarse en su lengua materna de que su estilo se había barroquizado: “El catalán se parece al inglés porque las palabras son cortas y te llevan al pop clásico. Por eso surgió un álbum muy pop. Ahora me doy cuenta de cómo me complicaba antes la vida escribiendo en castellano. No sé, pretendía ser Cernuda, Salinas o Miguel Hernández”.

El grupo ha seleccionado y comentado las canciones en catalán que han marcado su vida.

Pau Riba, Helena, Desenganya’t (1970). “Pau Riba es el padre del rock catalán. Su sombra es muy alargada. Se dice que fue uno de los pocos españoles que estuvo en el festival de Woodstock de 1969. Nos trajo toda esa música que aquí era desconocida. La primera vez que tomé LSD [habla Marc Ros, el cantante], que fue en Cadaqués, donde Pau Riba tenía su casa de veraneo, tuve una conexión muy fuerte con su disco Dioptria, donde se incluye Helena, Desenganya’t".

Maria del Mar Bonet, No trobaràs la mar (1970). “La voz del catalán de las Baleares y la voz del Mediterráneo. Sidonie somos un grupo con influencias inglesas y americanas, pero ante todo somos un grupo del Mediterráneo. Yo tengo [habla Marc Ros] a 10 minutos de mi casa la playa. La voz que nos conecta al Mediterráneo es la de Maria del Mar Bonet. Mi padre era un fanático de la música clásica. Yo llegaba del colegio a casa y mi padre tenía a todo trapo a Wagner o Beethoven, y el salón lleno de humo de Ducados que él fumaba. Tenía una amplísima discografía de música clásica, pero también algo de los Beatles, Demis Roussos (no sé muy bien por qué), Maria del Mar Bonet y Lluís Llach”.

Sisa, Qualsevol nit pot sortir el sol (1975). “Nuestro cantautor galáctico. El que nos pone en conexión desde la montaña mágica de Montserrat al espacio exterior. A falta de David Bowie o Marc Bolan, tenemos a Sisa. Esta canción son siete minutos de locura gozosa”.

Ia - Batiste, Bon Dia Lluna (1975). “Es de esos discos muy bien producidos de los años setenta, con unos músicos tremendos, técnicamente sublimes. Este dúo bebía de la psicodelia y del rock progresivo en plan Genesis o Camel. Yo no sabía que se podía hacer este tipo de música en catalán. Pero sí: hay un grupo en catalán que suena a Genesis sin ningún complejo”.

Kitsch, Presó mental (1990). “Son de la época de Sopa de Cabra, Els Pets o Sau, pero no tuvieron tanto éxito de público. Pero es alta calidad new wave, que es algo que echo de menos actualmente en Cataluña; Madrid va por delante a la hora de producir a grupos de guitarras con cierta oscuridad, estilo que trabajan tan bien Carolina Durante, Biznaga, Alcalá Norte o La Paloma”.

Quimi Portet, La Rambla (1997). “La carrera de Quimi en catalán nos parece muy reivindicable. Él hace de puente entre los clásicos Pau Riba o Sisa y los chavales que hacían música en los noventa. La letra de este tema es un paseo por La Rambla en los ochenta y noventa, con lo salvaje que era por esa época. La producción es muy estilo Beck o Eels, y el tema tiene un toque surrealista que lo conecta con Albert Pla”.

Sopa de Cabra, Camins (2001). “Son los más importantes, el grupo clave. En nuestro crecimiento musical fueron ellos el faro y el guía. Y acabamos grabando juntos; para nosotros era como estar con The Rolling Stones. Son dioses. Camins es una canción perfecta. Amaral hizo una versión muy bonita”.

Manel, Boomerang (2011). “Guillem Gisbert es el letrista más interesante de nuestra generación, y de alguna más. Está a la altura de los grandes de las letras en catalán. Fue un momento dulce el de Manel: el único grupo cantando en catalán que llenaba locales en Madrid”.

La Iaia, El Meu Gos Se’N Va (2014). “Una banda formada en Vic en 2010. La Iaia significa Abuela en catalán. Es un grupo con unas grandes letras costumbristas y surrealistas. Es como actualizar el estilo de Sisa o Quimi Portet”.

Els Pets, La vida és molt avorrida sense el teu cos (2018). “Banda fundamental de la generación de los ochenta y noventa que ha seguido grabando buenas canciones. Son temas preciosos y sencillos: tres minutos gloriosos. Somos tan fans de Els Pets que les hemos robado a su guitarrista para nuestra banda. Les pedimos disculpas [risas]”.

Suu, Tant de Bo (2020). “Es una chica de 25 años muy popera. Tiene parte del repertorio en catalán y otra en castellano. Es una jefa del nuevo pop. Nos gustaría verla escribiendo para estrellas del pop español, porque anda muy sobrada de letras y melodías”.

Renaldo & Clara, Per fer-te una idea (2020). “El nombre es un homenaje a la famosa película dirigida por Bob Dylan en los setenta. Es un proyecto de una artista que se llama Clara Viñals. Nos gusta porque ella aporta un marcado acento catalán de Lleida. Antes solo se escuchaba hablar el catalán central, el de TV3, para entendernos. Pero ahora gente como Clara aporta otros matices territoriales”.

Maria Jaume, Ni Picassos ni Dalís (2022). “Una artista mallorquina de 26 años. Hija artística de Maria del Mar Bonet. Es una joya de cantante”.

Dan Peralbo i El Comboi, Angelina Jolie (2024). “Dan es el hijo del batería de Brighton 64. Somos muy fans. Es un disco de guitarras. Los llamamos para que nos telonearan en los dos días que tocamos en Razzmatazz, y después nos arrepentimos, porque nos barrieron del escenario de una forma brutal. Nos recordó a aquello que contaban los Byrds cuando invitaron a Buffalo Springfield para abrir sus conciertos. David Crosby, que estaba en los Byrds, vio a los Buffalo desde el escenario y dijo: ‘De quién ha sido la idea’. Moraleja: hay que tener mucho cuidado con los grupos que eliges como teloneros [risas]”.

Filipin Yess, El perquè de tot plegat (2024). “A los catalanes nos gusta poco llamar la atención, también en la música, por eso me interesa este grupo desacomplejado que va en contra de esa actitud. Al principio puede parecer que van de coña, pero lo suyo es muy serio: mezclan psicodelia con sintetizadores al estilo de Tame Impala. Buenísimos”.