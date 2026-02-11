Un Rolls Royce en llamas y levitaciones en el desierto: Rosalía estrena el videoclip de ‘Sauvignon Blanc’

Rosalía ha vuelto esta tarde a marcar el pulso de la música internacional con el estreno del videoclip de su canción Sauvignon Blanc. Se trata del tercer trabajo audiovisual que publica, después de Berghain y La perla, de su exitoso álbum LUX. En el vídeo se muestra cómo, en el desierto, tumbada boca abajo, la cantante canta, en medio de inserciones de flashbacks dentro de un Rolls Royce que termina ardiendo. Al final todo adquiere un toque lyncheano con imágenes en las que la artista flota sobre el desierto. El trabajo está dirigido por el polifacético artista estadounidense Noah Dillon, conocido por sus trabajos en fotografía y como director de videoclips, y también responsable de la portada del disco y de la estética angelical que la cantante ha adoptado en sus recientes actuaciones.

Las imágenes no hacen más que reforzar el concepto de una letra que dice: “Sé que mi paz / Yo me ganaré / Cuando no quede na’ / Nada que perder”. La idea de despojarse de lo material para poder abrazar la espiritualidad. La catalana levita en el desierto, como si alguien invisible se la llevara de allí. El vídeo “explora la idea de renunciar a las cosas materiales en favor de una conexión más profunda y significativa, en la que la intimidad emocional y espiritual se convierte en la verdadera moneda de cambio”, según explica el comunicado emitido sobre el videoclip por Sony Music.

La narrativa visual es tan importante en sus trabajos como la propia música. Quizá por eso el lanzamiento, que se anunció por sorpresa en plataformas digitales y redes sociales el lunes, ha generado un aluvión de reacciones entre fans y críticos, y fue seguido en directo en el canal de YouTube de la artista por más de 10.000 personas. A 10 minutos de la publicación, acumulaba ya más de 25.000. El fenómeno ya lo habíamos vivido, primero con Berghain, que acumula más de 37 millones de reproducciones, y después con La perla —la canción más escuchada del nuevo álbum—, que superó los 47 millones.

El lanzamiento también llega en un momento estratégico para la artista, a pocas semanas del inicio de su gira internacional que empezará en Francia el 16 de marzo. A Madrid pasará a finales del mismo mes y principios de abril, para seguir por Barcelona y llegar hasta Miami, pasando por Londres, Ámsterdam, Berlín y Lisboa.

Desde sus inicios, Rosalía ha demostrado una habilidad única para transformar cada lanzamiento en un acontecimiento mediático. Con Sauvignon Blanc no solo amplía su universo creativo, sino que reafirma su posición como artista global capaz de mover masivamente a su público. Ayer, por cierto, también se reveló que será la protagonista de la portada de la edición de primavera de 2026 de Vogue Estados Unidos.