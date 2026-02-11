Rosalía y Soy una pringada, denunciadas por la plataforma Nofumadores por fumar en un ‘podcast’

La asociación afirma que los hechos implican tres infracciones de la normativa por suceder en un espacio cerrado, en un medio de comunicación y mostrar una marca. Aunque ya se han pixelado los cigarros, advierte del impacto que este tipo de conductas tiene en los jóvenes

Queda poco más de un mes para que Rosalía comience el Lux Tour, una gira con la que viajará a 17 países de Europa y América. Pero antes de que llegue el próximo 16 de marzo, la artista continúa con la promoción de su último disco, Lux, y de esta serie de 42 conciertos. Tras ser elegida por la revista Vogue como la protagonista de su número de primavera, una de las últimas entrevistas de la cantante ha sido con Esty Quesada, popularmente conocida como Soy una pringada, para el podcast Special People Club. Una conversación de más de una hora que no está exenta de polémica.

La plataforma Nofumadores.org ha anunciado este miércoles que ha denunciado a la artista y a la creadora de contenido por fumar durante la grabación del podcast, al considerar que han infringido la normativa vigente. En un comunicado de la asociación, informan de que la denuncia formal ya ha sido registrada en la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, organismos que forman parte del Ministerio de Sanidad, tanto por la conducta individual como por la responsabilidad del medio que emite y difunde dicho contenido.

Durante la entrevista, Rosalía interrumpe la conversación para fumar un cigarrillo en un espacio interior cerrado e invita a la presentadora a compartirlo. Aunque Quesada afirma no ser fumadora, acaba aceptando y asegura que le gusta “hablar a caladas”, mientras ambas aparecen fumando ante las cámaras. Para Nofumadores.org, los hechos constituyen una doble vulneración de la ley antitabaco: por un lado, por fumar en un espacio interior cerrado, que entraría en la categoría de centro de trabajo; y por otro, por incumplir la prohibición expresa de que en los medios de comunicación aparezcan presentadores, colaboradores o invitados fumando o muestren directa o indirectamente marcas de productos de tabaco.

A ello se suma una tercera infracción de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos a través de plataformas digitales y servicios bajo demanda.

En la primera versión de la entrevista, publicada este martes 10 de febrero, se muestra de forma reconocible la marca del producto. La asociación subraya que tras la difusión inicial del vídeo, y la reacción generada en redes sociales, el contenido fue retirado temporalmente y vuelto a publicar con el cigarrillo pixelado. “La pixelación no neutraliza el mensaje ni el acto de fumar. El consumo sigue siendo reconocible, se normaliza y se legitima. El efecto final es el mismo: una promoción implícita del tabaco en un formato dirigido a audiencias jóvenes, protagonizado por una figura con millones de seguidores en todo el mundo”, subraya Raquel Fernández Megina, la presidenta de Nofumadores.org.

Y es que más allá de las infracciones legales, la plataforma pone el foco en el grave impacto que este tipo de conductas tienen en menores y jóvenes y lamenta el grave problema ético que supone banalizar el consumo de tabaco “como un gesto estético o admirativo” en formatos de gran alcance entre población joven. “Rosalía es una figura pública con enorme capacidad de influencia”, alerta la plataforma, que recuerda que no se trata de un episodio aislado. Ya en 2024 denunciaron a la artista catalana por la aparición de cigarrillos de una conocida marca de tabaco en sus redes sociales, donde actualmente acumula 27,8 millones de seguidores. “Los derechos a la creación y a la expresión no pueden estar por encima del derecho a la salud, especialmente cuando hablamos de menores”, concluye la presidenta. Nofumadores.org ha señalado que el tabaco sigue siendo la primera causa evitable de cáncer y muerte prematura en el mundo, y que en España atraviesa un momento especialmente delicado, con el auge del vapeo. Por el momento, ninguna de las dos protagonistas se ha pronunciado tras hacerse pública la noticia de que la asociación ha formalizado la denuncia.