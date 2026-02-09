Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
SUPER BOWL

Donald Trump sobre la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: “Es terrible, una de las peores de la historia”

El presidente estadounidense critica el ‘show’ del puertorriqueño que había pedido que nadie viera: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante”

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Donald Trump, gran parte de su Administración y otros tantos seguidores de su movimiento MAGA (Make America Great Again) llevaban semanas haciendo un llamamiento para que los estadounidenses no vieran la actuación de Bad Bunny durante el medio tiempo de la Super Bowl. “Di no a lo woke y sintoniza el ‘Intermedio Exclusivamente Estadounidense”, pedían horas antes del inicio del partido sus promotores, la organización de proselitismo juvenil Turning Point, fundada por el activista asesinado Charlie Kirk. Pero momentos después de que el puertorriqueño terminara los 13 minutos de un show en el que defendió con música y gran carga simbólica una América más allá de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos escribió en su red social Truth: “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”. El mandatario confesaba de esta manera que él también contribuyó a la audiencia masiva del espectáculo.

“No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, continuó en su mensaje Trump en el que llegó a calificar la actuación de “bofetada” a su país. El presidente había promocionado un espectáculo alternativo encabezado por Kid Rock, gloria pasada del rap metal y su amigo personal, en compañía de un puñado de cantantes country de segunda.

En su mensaje, Trump le auguró muy buenas críticas en lo que denomina “medios de comunicación falsos” (“fake news media”, en inglés) porque, en su opinión, “no saben lo que sucede en el mundo real”. En ese espacio que habita el presidente de Estados Unidos su país, defiende, “establece nuevos estándares y récords cada día” y pone como ejemplo en su mensaje en redes las cifras de las bolsas de su país.

El presidente ya se había manifestado en anteriores ocasiones en contra de la elección de Bad Bunny, del que llegó a decir que no sabía ni quién era. Al republicano le pareció desde el inicio “pésima”, “ridícula” y “horrible” la decisión de la NFL de seleccionar a la superestrella puertorriqueña por lo que declinó asistir al mayor evento deportivo de Estados Unidos, al que sí acudió el año pasado.

Bad Bunny se ha manifestado en varias ocasiones contra la política migratoria de Trump. La última vez fue la noche de los Grammy cuando clamó “Fuera ICE” al recoger uno de sus galardones. “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”, agregó el cantante puertorriqueño, también ciudadano estadounidense.

Este es el primer concierto del artista en Estados Unidos, ya había explicado que tomó la decisión de no dar otros debido a la posibilidad de que el Gobierno de Trump enviara a los recintos a su policía migratoria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sus siglas en inglés), para atrapar migrantes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas con asa de mosquetón ultra resistente. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Deshumidificador compacto y recargable. COMPRA POR 17,95€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Calcetines térmicos unisex. Paquete de 6 pares. COMPRA POR 7,67€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_