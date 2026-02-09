Bad Bunny reabre la venta de entradas para su gira en España en pleno auge tras la Super Bowl

Bad Bunny ha vuelto a sacudir la actualidad musical en España con la puesta a la venta de nuevas entradas para sus conciertos en el país, coincidiendo con uno de los momentos más brillantes de su carrera. Tras una semana marcada por ganar el Grammy al Álbum del Año y una actuación histórica en el descanso de la Super Bowl, en la que reivindicó con fuerza la identidad latina, el artista puertorriqueño encara un ambicioso 2026 de la mano de su gira Debí tirar más fotos World Tour. Aprovechando el enorme impacto mediático, Live Nation anunció hoy la liberación de nuevos tickets para los conciertos ya programados en Barcelona y Madrid, disponibles a través de los canales oficiales de Live Nation y Ticketmaster, pese a que en un primer momento se dijo que todas las fechas se habían agotado.

En total, Bad Bunny ofrecerá una docena de conciertos en España, en una especie de residencia que lo mantendrá en el país durante cerca de un mes. El tour arrancará en Barcelona, con dos fechas en el Estadi Olímpic Lluís Companys los días 22 y 23 de mayo, y continuará en Madrid con una larga serie de actuaciones en el Estadio Riyadh Air Metropolitano entre finales de mayo y mediados de junio. La demanda fue muy alta cuando se anunciaron las fechas y la aparición de nuevas entradas se ha convertido en una segunda oportunidad para miles de fans que se habían quedado fuera en la primera venta, cuando las empresas anunciaron que se habían agotado.

La gira, que recorrerá más de 20 países entre noviembre de 2025 y julio de 2026, toma su nombre del disco Debí tirar más fotos, publicado en enero de 2025 y que incluye temas como NUEVAYol, BAILE INoLVIDABLE o VeLDÁ. El tour supone además el regreso de Bad Bunny a Europa por primera vez desde 2019 y ya ha obligado a ampliar fechas en otros países, como Colombia, tras agotar entradas en Medellín. Llama la atención, sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en el itinerario: el propio artista ha reconocido que su decisión está relacionada con el temor a redadas migratorias durante los conciertos.

El impacto cultural de Bad Bunny quedó especialmente patente en la Super Bowl de esta madrugada, donde transformó el escenario del californiano Levi’s Stadium en una celebración de lo latino, con guiños a Puerto Rico como la ya icónica “casita” de sus conciertos y una puesta en escena que combinó música, identidad y espectáculo. Acompañado por invitados de primer nivel como Lady Gaga o Ricky Martin, el cantante volvió a demostrar que su fenómeno trasciende lo musical. Sin duda, su llegada a España será uno de los eventos musicales más esperados de los próximos meses.