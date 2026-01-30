Gregorio Marañón, reelegido presidente del Teatro Real por cinco años más

El empresario y académico Gregorio Marañón (Madrid, 84 años) ha sido reelegido este viernes como presidente del Teatro Real de Madrid —cargo que ocupa desde 2007— por un nuevo mandato de cinco años, según una nota de prensa difundida por el coliseo madrileño. El nombramiento, aceptado por unanimidad por el Patronato de la institución, ha sido propuesto por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Tras la votación, Marañón se ha comprometido a poner “su mayor ilusión y esfuerzo” en un teatro siempre empeñado en su “ambición de excelencia y renovación permanente”.

El presidente ha aprovechado el momento para destacar el proyecto de su director general, Ignacio García-Belenguer; el director artístico, Joan Matabosch; y el director general adjunto, Borja Ezcurra, así como la “fidelidad del público”, y la implicación de 150 empresas patrocinadoras, 250 mecenas privados y 13.000 miembros de la Fundación de Amigos del Teatro. “El Teatro Real es la única ópera europea en la que las aportaciones públicas no sobrepasan el 35% de su presupuesto, al que contribuye la sociedad civil con el 30% y el resto proviene de los ingresos generados por el propio teatro, principalmente de taquilla”, ha dicho.

El Real, fundado en 1850, permaneció mudo durante 70 años del convulso siglo XX español. Reabrió sus puertas en 1997 y, desde entonces, se ha ido afianzando como un centro de producción relevante y cosmopolita. Tanto que, en 2021, fue reconocido como la mejor compañía del mundo por su programación de 2019 en los premios más importantes de la lírica, los International Opera Awards. Es cuarta vez que el empresario madrileño es reelegido para continuar en un puesto al que llegó hace casi dos décadas, y en el que ha sido artífice y testigo de esa progresión en su calidad y en un prestigio que, ha dicho, “no ha dejado de crecer, figurando hoy entre las más importantes óperas internacionales, al lado de la Scala, el Covent Garden o las óperas de París, Viena y Berlín”.

Marañón también ha celebrado el trabajo de sus hoy 400 “excelentes trabajadores” y el desempeño de su “magnífica orquesta y de su espléndido coro” titulares. Además, también ha destacado el compromiso en los últimos años del Real con el desarrollo sostenible, un esfuerzo que también premiaron los Opera Awads con el premio a teatro más sostenible del mundo. Hace poco estrenaron una cubierta fotovoltaica que convierte al coliseo en prácticamente autosuficiente.

Según señala el comunicado difundido, para el empresario “el teatro aspira siempre al crecimiento y la mejora, con la internacionalización, modernización y sostenibilidad como pilares de una labor presidida por su compromiso con la sociedad civil y que pone el foco en el desarrollo digital y audiovisual, a través de su plataforma MyOpera, y en su consolidación como espacio de referencia abierto a los niños y los jóvenes y a la diversidad”.

La ópera madrileña es uno de los únicos espacios —sino el único— en el que la trifulca entre el Gobierno central y el Autonómico no trasciende. A la votación de este viernes han asistido Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura —en representación del ministro Urtasun—; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Martí ha dicho que “situar en la primera división” al Teatro Real, como asegura que está ahora, es “muy difícil”, pero Marañón lo ha logrado “con un sólido proyecto cultural”, presidido por la estabilidad y el consenso, y dando a su equipo autonomía en la gestión, unas garantías de buen hacer “complejas de encontrar”.

El mecenas de 84 años también está al frente de la Fundación Amigos del Teatro Real, es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, presidente de la Fundación Ortega-Marañón, y doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha y por la Universidad Rey Juan Carlos.