Música gratis para Groenlandia y su retiro de Amazon: la protesta de Neil Young contra la administración Trump

El músico Neil Young se ha sumado al amplio grupo de artistas que han criticado la acción del Gobierno estadounidense. El cantante ha tomado dos decisiones que demuestran su malestar: el acceso gratuito a su archivo digital a los ciudadanos de Groenlandia —como muestra de solidaridad ante la amenaza de Donald Trump de anexionar el país— y el retiro de su música de Amazon: “Es propiedad de Jeff Bezos, un multimillonario partidario del presidente”, explica en un comunicado.

En la nota, Young argumenta: “La política internacional del presidente y su apoyo a ICE me impiden ignorar sus acciones. Si piensas como yo, te recomiendo encarecidamente que no uses Amazon”, y reconoce que, aunque la decisión perjudica a su discográfica a corto plazo, el mensaje que envía es importante. El músico, que ya había condenado anteriormente al ICE —el servicio al que pertenecen los agentes que han asesinado a dos ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas—, subraya que “cada movimiento que hace Trump busca generar inestabilidad para mantenerse en el poder”.

El artista ya había tomado medidas similares en el pasado. En 2022 retiró su música de Spotify en protesta por el podcast de Joe Rogan que difundió información falsa sobre la covid y que se transmitía en exclusiva en esa plataforma. Dos años después, cuando ese programa llegó a otros espacios como Amazon, Apple y YouTube, Young volvió a Spotify: “Mi decisión llega cuando los servicios de música Apple y Amazon han comenzado a ofrecer las mismas funciones de podcast de desinformación a las que me opuse en Spotify”.

En cuanto a la situación de Groenlandia, Young afirma en el comunicado que, como “gesto de amabilidad y respeto”, les apoya junto a la mayoría de los estadounidenses. “Quisiera ofrecer una suscripción gratuita de un año a todos los residentes de Groenlandia. Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que sufren por parte de nuestro impopular y, ojalá, temporal gobierno”. A través de una “oferta de paz y amor”, el cantante hace un llamamiento a otras organizaciones a “seguir el ejemplo”.

En la carta, compartida este lunes, además de disparar en contra del Gobierno de Estados Unidos y de Amazon, también dirige su atención a los medios de comunicación estadounidenses: “Si ves Fox, prueba otro canal para tus noticias solo por un día”. Young señalado que antes leía The New York Times para informarse, pero que ahora lee The Guardian. “¿Recuerdas los programas de noticias donde no todo era pose? Los estadounidenses necesitan algo de verdad, no medios obsesionados con satisfacer a todos. ¿CNN? Basura en su mayoría. Busca más a fondo. Hay cobertura real. Ve al periodismo independiente. Aléjate de los programas de noticias blanqueados".

Las críticas contra la administración Trump son cada vez más frecuentes en el mundo del arte y la cultura. Por ejemplo, Katy Perry ha compartido en sus redes sociales un manual de instrucciones para hacer frente a los agentes del ICE, Billie Eilish ha llamado a rebelarse en contra de las redadas anti-inmigración de forma pacífica y Bruce Springsteen apuntaló en el festival benéfico Light of Day en Nueva Jersey: “Ahora mismo vivimos tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, con los ideales y los valores que representó durante los últimos 250 años, se encuentra a prueba como nunca antes en la era moderna. Esos valores e ideales nunca han estado tan en peligro como ahora”. En su presentación, Springsteen dedicó la canción The Promised Land a Renee Good, la ciudadana estadounidense de 37 años, madre de tres hijos, que murió a inicios de enero tras ser baleada por un agente del ICE en Minneapolis.