Descifrados casi 300 grafitis en un corredor de Pompeya, la red social de la época

Los adelantos tecnológicos han permitido descifrar casi 300 grafitis en un corredor de Pompeya, muchas de ellas inéditas, que van desde historias de amor hasta crónicas de gladiadores. El parque arqueológico ha comunicado este lunes que el hallazgo ha sido en la zona que conectaba los teatros con la vía Stabiana, una excavación de hace más de 230 años por donde han transitado millones de personas sin sospechar que existían estas inscripciones, ocultas a la vista.

Ha sido un proyecto de investigación internacional —Bruits de couloir (voces de pasillo)— el que ha identificado las inscripciones, de las que 200 ya se conocían y 79 son inéditas. “Estamos en uno de los lugares más importantes de la ciudad porque es una especie de tablón de anuncios, como una red social o un chat, donde la gente dejaba mensajes, historias, saludos, insultos o dibujos de gladiadores y barcos”, ha declarado Gabriel Zuchtriegel, el director del parque.

Casi 300 inscripciones han sido descifradas en los muros de un corredor de Pompeya. Parque Arqueológico de Pompeya

“Una bitácora de la vida romana”, ha dicho el directivo, con grafitis que cuentan historias de amor, de luchas, de eventos deportivos y mensajes burlescos de la Pompeya sepultada en el 79 d.C. Zuchtriegel ha destacado el valor de las herramientas —“una forma de excavación avanzada”— que permitieron el hallazgo: “El futuro de la memoria depende de la tecnología”. Para el estudio se han usado técnicas como el RTI (Reflectance Transformation Imaging), el que permite visualizar a través de fotografía computacional aquellos detalles invisibles al ojo humano, además de modelos digitales y una plataforma 3D que integra imágenes, datos epigráficos y metadatos. A la vez, ha puntualizado que en Pompeya ya se conservan más de 10.000 inscripciones y que está previsto cubrir el corredor, proteger los muros y permitir, en un futuro, una experiencia de visita para el público a través de realidad virtual.

Las investigaciones fueron impulsadas por la Universidad de la Soborna (Francia) y la Universidad del Quebec en Montreal (Canadá), en coordinación con el parque arqueológico. La colaboración ha tenido campañas entre 2022 y 2025, donde se ha combinado epigrafía, arqueología, filología y humanidades digitales para hacer una relectura de los hallazgos.