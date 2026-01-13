Los Premios Zenda 2026 reúnen a escritores y políticos en una gala marcada por las recomendaciones literarias

La Reina Letizia junto a Arturo Pérez-Reverte entregan el Premio Zenda de Honor a Enrique Vila-Matas durante la gala de entrega de los Premios Zenda 2024-2025.

Los galardones celebran su segunda edición en una ceremonia presedida por la reina Letizia: “Es un territorio en el que sentimos que la literatura está con nosotros”

Los premios Zenda 2026 se han entregado esta tarde en un acto que reunió a autores, editores y representantes del ámbito cultural. Se trató de la segunda edición de los galardones, cuyos ganadores fueron anunciados en diciembre de 2025. La ceremonia, como en la primera edición, se celebró en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, a cuya gala asistieron la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el de Justicia, Félix Bolaños, y la reina Letizia, que presidió el acto. “A Zenda hay que llegar contenta y curiosa”, dijo la reina en la inauguración. “Es un territorio en el que sentimos que la literatura está con nosotros”, señaló, “gracias a quienes parieron Zenda, un territorio libre y plural hace 10 años”.

Entre ese grupo está Arturo Pérez-Reverte, creador e impulsor del portal literario Zenda. El escritor recordó que Zenda nació “transversal a izquierda y derecha: con la convicción de que tan recomendable es Contraataque, de Ramón J. Sender, como Madrid, de corte a Checa, de Foxá”. Pérez-Reverte entregó junto a la Reina el Premio de Honor a Enrique Vila-Matas, en reconocimiento al conjunto de una obra que ha marcado la literatura en lengua española de las últimas décadas.

Al recoger el galardón, Vila-Matas declaró: “Un escritor es un tipo que se quita los guantes, se frota las manos, cuelga el abrigo y se atreve a todo”. “No se trata de luchar a fondo contra los imbéciles digitales, sino de escucharlos para construir un mundo mejor; un mundo donde los imbéciles no entren”, apuntó durante su discurso. El galardonado recordó cuando le pidieron cambiar el color de una chimenea en uno de sus relatos y él se negó. Y rindió homenaje al “viejo espíritu de la literatura; nada que tenga mucha importancia, pero precisamente por eso es tan interesante”.

Sobre la gala planeaban las recientes declaraciones de Pérez-Reverte, que en una tribuna publicada en El Mundo acusó el lunes a la RAE (de la que forma parte desde 2003) de no hacer ya honor a su lema: “Ni fija, ni limpia, ni da esplendor”, en lo que muchos han visto como un ataque a su director, Antonio Muñoz Machado. “Todo vale, y cualquier cateto audaz puede imponerse, si persevera, a Cervantes, Galdós o García Márquez”, lamentaba el autor en su artículo.

Javier Cercas y la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, entregan un premio Zenda a Ebiblio, el servicio público de préstamos digitales. José Oliva (Europa Press)

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, entregó el Premio Zenda de Narrativa a Paco Cerdá tras recomendar Los tres mosqueteros. “No me gustaba leer y a mi abuelo no le gustaba hablar. Por ejemplo, no habló del paredón de Paterna donde su padre fue fusilado”, dijo Cerdá, autor de Presentes (Alfaguara), obra que recrea el pomposo cortejo fúnebre de José Antonio Primo de Rivera en 1939 y que también se hizo con el Premio Nacional de Narrativa. “Vale la pena hablar, leer y escribir”, terminó.

Felix Bolaños (que recomendó La liebre con ojos de ámbar) entregó el Premio de poesía a Chantal Maillard por Poesía Completa 1988-2022 (Tusquets), una edición que reúne más de tres décadas de escritura poética. En su intervención, Maillard se refirió a que “la voz poética es la más común, porque surge del fondo de lo humano. El premio del poeta es saber qué esa voz puede guiarnos hasta las profundidades donde no hay diferencias. Ojalá desde allí podamos abrir cauces para la escucha”, declaró la poeta.

“Este es un premio a la biografía, un género que no ha tenido tanto predicamento como otros”, dijo Anna Caballé, Premio Zenda de Ensayo por Íntima Atlántida, el libro que precisamente recomendó Julia Navarro, que le entregó el Premio, y que es una biografía sobre Rosa Chacel. “Pero no hay dos vidas iguales, y hay que reivindicarlas”.

Los premiados durante la ceremonia de entrega de los Premios Zenda 2024-2025. Kiko Huesca (EFE)

En la categoría de Ópera Prima, el reconocimiento fue para Esther López Calderón por Pipas, que dedicó su premio “a quienes lidian con el fuego interno que les empuja a escribir un libro”. Y el premio de Traducción fue para José María Micó (por toda su trayectoria), qué recibió su premio de manos de Miguel Rellán, que recomendó El verano de Cervantes.

Libros del asteroide (fundada en 2005 en Barcelona), recibió el premio Zenda Editorial. Luis Solano, su editor, recibió el galardón de manos de Isabel Días Ayuso, que recomendó Pantaleón y las visitadoras; y Lorenzo Silva, que recomendó El imperio escita.

El Premio Zenda de Novela fue para Alberto Olmos por Hotel Z, mientras que el de Ensayo distingue a María José Solano por Océanos y bibliotecas. En No Ficción, el galardón fue para Álvaro Colomer por La llamada. Por otra parte, el Premio Zenda de Periodismo reconoció a Ander Izagirre por Periodista con botas, destacando una trayectoria centrada en el reportaje y la crónica.

Además de los 10 premios Zenda, se entregó el Premio especial Zenda Edhasa. Luis Alberto de Cuenca y María José Solano (coeditora de Zenda Edhasa) entregaron el galardón al militar e historiador Manuel Ángel Cuenca. Letras corsarias, de Salamanca, se llevó el premio a mejor librería. Santander 1936 fue el libro recomendado por Ana Patricia Botín, y El diccionario del diablo por Javier Cercas. Juntos entregaron el premio a Ebiblio, el servicio público de préstamos digitales. Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, recogió el galardón Zenda Innovación.

El premio a libro infantil o juvenil lo entregó Óscar Puente (que recomendó El mundo de ayer), junto con José María Merino y Luis Mateo Díez y el galardón fue para Najat el Hachmi por Los secretos de Nur (Destino). Qué dedicó el premio “a las niñas que aprenden a leer en sitios donde no les dejan, y que echan raíces en lugares donde nadie quiere que lo hagan”.

La actuación musical del intermedio corrió a cargo de David Summers, líder de la banda Hombres G, y el pianista Basilio Martí. El acto, al igual que en la primera entrega, terminó en una fiesta multitudinaria. Con esta segunda edición, los Premios Zenda refuerzan su apuesta por una literatura diversa en géneros y miradas, consolidándose como una de las citas culturales del inicio del año literario en España. Como dijo el propio Pérez-Reverte: “Transversal de izquierda a derecha”.