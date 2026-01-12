Se derrumba el ábside de la iglesia de Muriel sin causas conocidas

El Arzobispado de Valladolid desconoce el porqué de una caída en un templo declarado Bien de Interés Cultural, un incidente que se une a múltiples muestras de patrimonio desatendido en Castilla y León, como la muralla de Salamanca

El ábside de la iglesia de Muriel de Zapardiel (Valladolid, 100 habitantes), de componentes románicos y mudéjares, se ha derrumbado este lunes sin aparentes motivos, según el Arzobispado de Valladolid. El templo de Nuestra Señora del Castillo, de base ligada al siglo XI y posteriormente retocado, ha sufrido este grave daño que ha dejado al aire el interior de la iglesia en forma de un boquete de varios metros de altura y de ancho en este Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional. El colapso no ha causado daños personales, a pesar de encontrarse en una zona concurrida del pueblo y que habitualmente hay culto dentro del edificio, y se une a otros recientes episodios de destrucción o deterioro del patrimonio de Castilla y León, una comunidad rica en este aspecto pero con dificultades para gestionarlo. Hace tres semanas se cayó también parte de la muralla de Salamanca y en esta misma provincia unas antiguas ruinas de una fortaleza del siglo XII fueron arrasadas por un agricultor.

Más información Un desprendimiento de 15 metros daña la muralla de Salamanca

El derrumbamiento ha sobrecogido al municipio y así ha informado el Arzobispado de Valladolid en la red social X: “La iglesia de Muriel ha sufrido hoy el derrumbamiento de su ábside por causas que, por el momento, se desconocen. No ha habido que lamentar daños personales. Nuestra Delegación de Patrimonio ha visitado con @jcyl [la Junta de Castilla y León por medio de su consejero de Cultura, Gonzalo Santonja] el templo, como paso previo a los trabajos de reconstrucción”. Fuentes de la entidad religiosa explican que el suceso ocurrió hacia las ocho de la mañana de este lunes, y que este mismo domingo hubo misa a la una de la tarde, horas antes de la desgracia patrimonial.

El delegado de Patrimonio del Arzobispado, Juan Carlos Álvarez, ha explicado que aún no se conoce una causa concreta y que sucesos como estos se suelen deber a la “conjunción de varios factores”. “Es una catástrofe, estuvimos en junio y julio y vimos la iglesia por dentro y fuera y no había indicios de esta situación”, ha apuntado Álvarez junto al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, quien se ha referido también como “desastre” a lo vivido en Muriel, pidiendo tiempo para calibrar los porqués del colapso “Hay más cosas de las que se ven en un principio”. Junto a ellos han acudido el director general de Patrimonio de la Junta, Juan Carlos Prieto, y la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso. El responsable de esta área en el Arzobispado ha incidido en que “lo más importante no es solo un resane del desplome, sino conocer las causas para atajarlas” y ha informado de que se cerrará el templo: “Vamos a clausurar la iglesia por seguridad y para analizar detenidamente la situación y en colaboración con el Ayuntamiento buscaremos dónde llevar a cabo las tareas del culto”.

Aspecto del derrumbe del ábside de la iglesia de Muriel, desde el interior del templo, en una fotografía cedida por la Junta de Castilla y León.

Para Miguel Ángel Tena, de la Asociación en defensa del Patrimonio de Valladolid, “es una terrible noticia”. E incide: “Nos hemos enterado esta mañana y aún no sabemos qué ha ocurrido para este colapso, es una gran pérdida para el mudéjar de Castilla y León”. Tena recuerda que en esta despoblada comunidad hay muchas iglesias o elementos patrimoniales en peligro y que está fracasando la prevención y la actuación sobre ellos: “Hay muchísimo patrimonio existente en pueblos pequeños y que desgraciadamente están en riesgo, como acabamos de ver de un bien que supuestamente no tenía problemas pero que se ha venido abajo. Habrá que esperar a conocer las causas, si han sido humedades u otro problema”. El colectivo remarca sus demandas habituales: “Más prevención y mantenimiento preventivo en los bienes”.

La caída del muro del ábside de Muriel se une a recientes episodios de destrucción patrimonial en la comunidad. Recientemente, se han vivido dos casos en la provincia de Salamanca. Uno, en la ciudad, con el derrumbe parcial de parte de la vieja muralla charra en las proximidades del reconocido huerto de Calixto y Melibea, y otro en Naharros del Río, donde un agricultor que poseía una tierra destruyó las ruinas de un castillo del siglo XII que contaba con categoría de protección como Bien de Interés Cultural, de competencia autonómica.