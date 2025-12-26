Un desprendimiento de 15 metros daña la muralla de Salamanca

En la madrugada de este viernes se han desprendido unos 15 metros de paño de muralla en Salamanca, según informan las autoridades locales. Policía y bomberos han intervenido para retirar los escombros y cascotes y han balizado la zona afectada, a la altura del número 67 del paseo del Rector Esperabé, junto al hotel Palacio de San Esteban. No ha habido heridos, ni se han visto afectados los edificios colindantes. El desprendimiento se ha producido antes de las siete de la mañana y se apunta como posible causa el fuerte descenso de las temperaturas que han podido helar las grietas y afectara la mampostería. El muro afectado tiene cinco metros de alto por 25 de largo.

Los técnicos de Urbanismo de la ciudad han realizado ya una primera inspección y trasladarán su informe al Ministerio de Hacienda, que es el organismo titular de la muralla y, por tanto, quien deberá acometer los trabajos de consolidación y conservación.

En 2022 esta misma muralla ya sufrió un desprendimiento, que son los técnicos no afectó gravemente al patrimonio.