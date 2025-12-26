Un desprendimiento de 15 metros daña la muralla de Salamanca
No ha habido heridos y la policía local y bomberos han intervenido en la zona afectada
En la madrugada de este viernes se han desprendido unos 15 metros de paño de muralla en Salamanca, según informan las autoridades locales. Policía y bomberos han intervenido para retirar los escombros y cascotes y han balizado la zona afectada, a la altura del número 67 del paseo del Rector Esperabé, junto al hotel Palacio de San Esteban. No ha habido heridos, ni se han visto afectados los edificios colindantes. El desprendimiento se ha producido antes de las siete de la mañana y se apunta como posible causa el fuerte descenso de las temperaturas que han podido helar las grietas y afectara la mampostería. El muro afectado tiene cinco metros de alto por 25 de largo.
Los técnicos de Urbanismo de la ciudad han realizado ya una primera inspección y trasladarán su informe al Ministerio de Hacienda, que es el organismo titular de la muralla y, por tanto, quien deberá acometer los trabajos de consolidación y conservación.
En 2022 esta misma muralla ya sufrió un desprendimiento, que son los técnicos no afectó gravemente al patrimonio.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Nacho Cano interpretará el clásico de Mecano ‘Un año más’ en las campanadas de Telecinco y Cuatro, mientras que Ana Torroja estará en La 1
Un desprendimiento de 15 metros daña la muralla de Salamanca
Casas inundadas y coches enterrados por el barro: así fueron las lluvias en San Bernardino, en el sur de California
El voto en el extranjero no mueve ningún diputado en Extremadura y deja al PP con 29 escaños
Lo más visto
- Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- “Un jardín con casa, no una casa con jardín”: así es la premiada vivienda de 146 metros cuadrados que se camufla con la vegetación
- TVE se reivindica (con pulla) en su gran noche televisiva
- Los socialistas valencianos reclaman a Feijóo que entregue a la jueza de la dana la conversación íntegra con Mazón