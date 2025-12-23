Siete detenidos por esquilmar yacimientos históricos en León y vender miles de monedas antiguas y reliquias

Entre los hallazgos hay una moneda visigoda de oro del siglo VI, 6.000 de plata y piezas valiosas que ofrecían por Internet

La Policía Nacional ha detenido a siete personas en León por esquilmar yacimientos centenarios de donde extraían piezas de gran valor histórico. Entre las reliquias que encontraban y ofrecían a la venta por Internet se han decomisado una moneda votiva de oro de época visigoda del siglo VI, 6.000 monedas de plata y unos 1.000 elementos arqueológicos de alta importancia. Los acusados ofrecían los hallazgos en redes sociales o plataformas y quedaban en sus casas con los compradores ilícitos. El conjunto será analizado por especialistas para derivarlo a los museos pertinentes.

La denominada Operación Corona se ha saldado con los siete arrestos tras una actuación que comenzó con las pesquisas en enero, según el comunicado policial, “cuando los agentes detectaron que en un evento numismático celebrado en Andalucía un varón ofrecía discretamente varias monedas de oro, plata y piezas de oro de un tesoro visigodo único por los que pedía mucho dinero”. Estos indicios propiciaron una investigación que llevó a los agentes a pensar que “podría existir un grupo criminal dedicándose a la venta de estos efectos de gran valor histórico de manera ilegal”.

Parte del botín recuperado en la operación policial. Policía Nacional

Comenzaron entonces unas labores policiales que han permitido encontrar la preciada moneda de oro visigodo, así como “6.000 monedas de plata ―denarios y antoninianos―, 21 áureos, aproximadamente 1.000 objetos arqueológicos, en su mayoría monedas de diferentes épocas y materiales ―fíbulas, puntas de lanza, anillos, piezas de cerámica―”. Los vestigios tendrían un valor aproximado de un millón de euros en el mercado. Los agentes también se han hecho con “dispositivos electrónicos diversa documentación, nueve detectores de metales, tres vehículos de alta gama y casi 50.000 euros”.

Los encargados de la operación han detenido a estas siete personas en la provincia de León y los acusan de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y hurto agravado. La banda tenía experiencia en expolios de yacimientos históricos en las provincias de León y de Valladolid. Empleaban tecnología avanzada, especialmente un detector de metales “muy sofisticado que permitía alcanzar gran profundidad en el terreno utilizando multifrecuencias, ofreciendo una detección más completa y versátil”. Aparte, contaban con palas y picos para extraer las piezas de interés arqueológico.

La intervención policial ha concluido que los delincuentes habían esquilmado especialmente un yacimiento valioso leonés “del que extrajeron miles de monedas de plata y también monedas de oro de época romana de gran valor”. Los agentes que siguieron sus pasos descubrieron que “estaban organizados y conocían perfectamente los yacimientos”.

Piezas de oro recuperadas por la policía. Policía Nacional

Una vez conseguían el botín, lo ofrecían en plataformas de compraventa o en el propio domicilio. Para ello las limpiaban y catalogaban en función de su época, estado y calidad, para luego colgarlas en los portales virtuales especializados en este patrimonio o en grupos privados de redes sociales. Los compradores, de toda España, incluso acudían al domicilio particular de uno de los detenidos para adquirir las reliquias.

Los delincuentes vigilaban su seguridad, así que dejaban lejos del yacimiento los coches para ir andando al lugar y no ser detectados fácilmente. Hubo veces en que uno de ellos los llevaba en su vehículo privado, del que se apeaban, y luego marchaba para recogerlos horas después al concluir su expolio.

La operación se desencadenó el 2 de diciembre con nueve entradas y registros simultáneos en la provincia de León, de donde recopilaron todos los objetos robados, y que serán depositados en el museo de la Junta de Castilla y León hasta que se determine.