“El billete tiene un mercado bien definido y una demanda creciente”

P. ¿Los timos son comunes?

R. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra asociación ha sido el de conseguir profesionalizar el sector numismático y consolidarlo. Es cierto que hace algunas décadas la numismática se configuraba como una rama más del anticuariado. Hoy en día, es un sector independiente, y trabajamos para que se cumpla un riguroso código ético y profesional. Lo que es evidente es que las dos grandes debilidades de nuestro mercado son el intrusismo y las falsificaciones, que siempre van a existir y más hoy en día con la presencia de internet. Por ello digo que es importante ponerse en manos de un profesional. En cualquier caso, no hay que tener miedo en ese sentido. Lo importante y lo reitero, es acudir siempre al mercado profesional. Por ello, el timo ni es aceptado ni tolerado. Existen importantes publicaciones y bases de datos sobre falsificaciones a nivel internacional que se van actualizando y colaboramos estrechamente con las fuerzas de seguridad del estado para fortalecer el sector. No obstante, en España, sin ir más lejos, no se recoge como tipo delictivo la falsificación de moneda que no sea de curso legal. Eso nos obliga a ampararnos, exclusivamente, en el delito de estafa recogido en el art. 248 del Código Penal. En ese sentido, estamos desprotegidos.