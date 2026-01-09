Bruno Mars regresa con nueva música y una gira internacional que incluye Madrid

“¡Es hora de la fiesta!“, publicó Bruno Mars al lanzar esta mañana el tema, I Just Might, como adelanto de su cuarto álbum en solitario, el primero en casi 10 años. El disco, que se titula The Romantic, comparte nombre con su próxima gira internacional, anunciada anoche, que llevará al cantante este 2026 por grandes estadios de América y Europa, incluida una parada en Madrid el 10 de julio en el Riyadh Air Metropolitano. “El autoproclamado Señor del Aura”, según el perfil de Instagram del estadounidense, “ha regresado“.

La gira de Bruno Mars durará seis meses, se iniciará en Las Vegas (EE UU) en abril, según su página web, y finalizará en Vancouver (Canadá) en octubre. Serán casi 40 espectáculos entre Norteamérica y Europa donde se pondrán en escena las nuevas composiciones de su primer álbum de estudio en seis años. Su último proyecto se materializó en 2021, como parte de Silk Sonic junto a Anderson Paak, con el disco An Evening With Silk Sonic, que les valió los premios Grammy a la grabación del año, canción del año, mejor interpretación de R&B y mejor canción de R&B, recuerda la revista Variety. Tanto Anderson Paak como Silk Sonic acompañarán al compositor en todas las fechas de su nueva gira.

The Romantic, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de febrero, será el cuarto disco de estudio del artista de 40 años y su primer trabajo en solitario desde 24K Magic, lanzado en 2016. En un post en la red X aparece lo que podría ser la carátula de este álbum con el retrato del cantante en blanco y negro y enmarcado con flores. Aunque Mars ha estado alejado de los focos como solista, pasó 2025 dominando las listas de éxitos con diversas colaboraciones: Die With a Smile, su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más exitosos del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, señala la publicación.

La preventa de los conciertos será el 14 de enero, en la página oficial de Bruno Mars. Los teloneros de la gira internacional incluyen a Victoria Monét, Raye y Leon Thomas. The Romantic Tour es una producción de Live Nation.