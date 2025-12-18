Ir al contenido
Cultura adquiere una serie de ‘encochados’ sobre la Virgen para el Museo de América por 2,2 millones de euros

Los nueve óleos sobre tabla con incrustaciones de nácar son el conjunto de bienes culturales más caro comprado en 2025 por la cartera de Urtasun

El País
El País
Madrid -
El Ministerio de Cultura ha adquirido una serie de nueve encochados, óleos sobre tabla con incrustaciones de nácar, por un monto de 2,2 millones de euros, el conjunto de bienes culturales más caro comprado este año. Así lo ha informado la cartera a través de un comunicado donde han asegurado que las pinturas pasarán a estar adscritas al Museo de América, custodio de la colección más importante de este género.

Estas obras, de finales del siglo XVII y producidas en el virreinato de Nueva España, versan sobre la Virgen María. Esta técnica de arte barroco de fragmentos de nácar sobre madera, pintados de óleos, tuvo un desarrollo de a penas un siglo y solo se tiene conocimiento de alrededor de 300 muestras en el mundo. Esto hace que la serie adquirida destaque por su interés cultural y su riqueza material.

La colección la conforman ocho encochados con escenas de la vida de la Virgen: La Natividad de la Virgen, La Presentación de la Virgen Niña en el Templo, La Educación de la Virgen, La Anunciación, La visitación de la Virgen a santa Isabel, El Bautismo de la Virgen y san José, La Dormición y el Entierro de la Virgen y La Asunción y la Coronación de la Virgen. También es parte La Virgen de Guadalupe, una obra similar que “seguramente también formó parte del mismo conjunto”, asegura Cultura en la nota difundida.

Las tablas incluyen detalles “singulares” como una frecuente presencia del Espíritu Santo en forma de paloma en varias escenas. También se recrean distintos episodios de una misma pintura, como ocurre en La Dormición y el Entierro de la Virgen y La Asunción y la Coronación de la Virgen, “que tampoco es muy habitual en este tipo de obras”, dice el comunicado.

De igual forma se destaca “la riqueza decorativa del ajuar doméstico y ceremonial” en la iconografía, la vestimenta de los personajes “por su suntuosidad y el refinamiento de su ejecución” y el uso de oro en las nubes de las escenas exteriores, “reflejo de la influencia oriental de las obras”. En el caso de La Virgen de Guadalupe se valoran los claveles y rosas de Castillas que “evocan la tradición de las apariciones guadalupanas a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531″.

La compra se conoce un mes después de que el Ministerio de Cultura informara que los dos comités de expertos —partes del proyecto de descolonización de los museos de Antropología y América— concluyeron su trabajo con dos proyectos resultantes con las directrices para renovar las narrativas de estas instituciones. Esta iniciativa busca incluir una perspectiva antirracista, de género, con justicia social y capaz de eliminar todos los sesgos detrás de los discursos museográficos. En palabras del ministro Ernest Urtasun: “El objetivo es que los museos nacionales sean hijos del presente y constructores del futuro. Van a explicar las culturas como algo vivo y contemporáneo, que nos interpela. Y también vamos a reconocer la agencia de los pueblos originarios”.

