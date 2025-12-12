Más de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, en imágenes

18 fotosDia de la Virgen de GuadalupeMás de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, en imágenesDevotos de todos los estados de la República llegaron a ‘La Villita’ para celebrar a la Virgen de Guadalupe y agradecer por los milagros concedidos en el añoAggi GarduñoCiudad de México - 12 dic 2025 - 19:13CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEste año se conmemora el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe.Aggi GarduñoSe estima que a la mañana del 12 de diciembre 11, 5 millones de peregrinos llegaron a la basílica.Aggi GarduñoPeregrinos sostienen una pintura de la 'Morenita del Tepeyac' en la explanada de la Basílica de Guadalupe.Aggi GarduñoPeregrinos duermen en la explanada de la Basílica de Guadalupe para celebrar el 12 de diciembre.Aggi GarduñoPeregrinos sostienen una imagen de la Virgen de Guadalupe al amanecer del 12 de diciembre.Aggi GarduñoMiles de devotos emplearon el Metro capitalino para llegar a la Basílica en el metro de Ciudad de México.Aggi GarduñoLa Calzada Zaragoza (Ciudad de México) es de los trayectos más difíciles y el último para llegar a la Basílica.Aggi GarduñoLas personas realizan sus mandas a la Virgen de Guadalupe entrando de rodillas hasta el atrio de la Basílica.Aggi GarduñoMiles de peregrinos se instalaron con casas de campañas en la explanada de 'La Villita'.Aggi GarduñoAlgunos peregrinos llevan imágenes de sus seres queridos fallecidos para bendecirlas en el atrio de la Basílica.Aggi GarduñoAutoridades de la Gustavo A. Madero instalaron un dispositivo de seguridad para preservar el bienestar de los peregrinos.Aggi GarduñoAnte la llegada de peregrinos, decenas de personas acuden a la basílica para regalar comida, café e incluso cobijas a los devotos.Aggi GarduñoPor más de 24 horas la Calzada de Guadalupe permaneció llena de peregrinos que acudieron a celebrar el 12 de diciembre.Aggi GarduñoPeregrinos duermen en la explanada de La Basílica de Guadalupe e instalan casas de campaña, en espera del día de la Virgen, el 11 de diciembre del 2025.Aggi GarduñoMisa en el atrio de la Basílica antes de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, el 11 de diciembre de 2025.AggI GarduñoLa festividad guadalupana tiene origen en 1531 con la presunta aparición de la Virgen a Juan Diego.Aggi GarduñoLa celebración de la Virgen se festeja en todos los estados de la República y en otros países gracias a los migrantes devotos.Aggi GarduñoMiles de imágenes y figuras monumentales de la Virgen de Guadalupe fueron bendecidas este 11 y 12 de diciembre, en la Basílica.Aggi Garduño