México
Peregrinos llegan a La Basílica de Guadalupe, la mañana del 12 de diciembre.
Dia de la Virgen de Guadalupe

Más de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe, en imágenes

Devotos de todos los estados de la República llegaron a ‘La Villita’ para celebrar a la Virgen de Guadalupe y agradecer por los milagros concedidos en el año

Aggi Garduño
Ciudad de México -
